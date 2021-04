Zidane: "¿Amenazas de Ceferin? Vamos a jugar la Champions, es ilógico y absurdo"

El Real Madrid recibe este sábado la visita del Betis. El club blanco sigue en la pelea por La Liga y solo le vale seguir sumando victorias, mientras que el equipo sigue con vida en la Champions League. Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa para analizar toda la actualidad que concierne al equipo madridista.

Zidane dirigió antes de hablar con los medios el último entrenamiento del Real Madrid, con los ojos puestos sobre Luka Modricy Eden Hazard, que completaron con el grupo el último entrenamiento del Madrid , antes de medirse al Betis en Liga, partido para el que no regresará Toni Kroos, que sigue al margen sin recuperarse de sus molestias. Zidane confirmó en rueda de prensa que el croata y el belga estarán con el equipo.

Nuevo partido

"Otra jornada exigente más, como dices. Sabemos que hay un partido mañana, hemos recuperado bien. Vamos a enfrentar a un equipo muy sólido, que juega bien. Estamos preparados para hacer un gran partido también, seguir con lo que estamos haciendo".

Zinedine Zidane, en la banda siguiendo el Getafe - Real Madrid REUTERS

Hazard y Modric vuelven

"Toni no va a estar con nosotros, Luka va a entrar. Una mala noticia, una buena. Eden Hazard va a entrar en la convocatoria y es una buena noticia para nosotros".

Amenazas de Ceferin

"No tengo opinión. Es ilógico, como dices. Es absurdo. Vamos a jugar las semifinales de Champions y nos vamos a preparar para jugarlas".

Ganar dos Ligas seguidas

"Siempre ha sido difícil ganar LaLiga. Esta liga es muy competitiva, son 38 jornadas y es complicado. No ha cambiado, desde hace mucho tiempo para mí es una de las mejores ligas que hay. Vamos a intentar ganarla".

Partidazo de Antonio Blanco

"Aquí siempre está abierto a los canteranos, lo que deben hacer es trabajar. Lucas, Nacho... hay muchos jugadores que han pasado por la cantera y juegan mucho en el primer equipo. Es lo que tienen estos jugadores, esta casa; el trabajo. Son jugadores para mucho tiempo".

Protestas en La Liga

"No me molestaron las camisetas del Cádiz, cada uno puede hacer lo que quiera y opinar lo que quiera".

Posibles represalias en Champions

"No estoy preocupado por el arbitraje contra el Chelsea. Mañana tenemos un partido de Liga y luego prepararemos para la semifinal. Dijeron mucho sobre este asunto y al final vamos a jugar nuestras semifinales. El árbitro lo hará bien por el bien del fútbol".

Situación de Ramos

"Yo a Ramos le veo bien, animicamente bien. Todavía no está en el campo con nosotros pero faltan pocos días para que esté de vuelta con nosotros. Siempre le queremos con nosotros. Faltan algunos entrenamientos y ya estará de vuelta con el equipo".

Lesión de Mendy

"Ferland Mendy no va a estar mañana y es el día a día, espero que esté el martes. Mañana no. No es mucho lo que tiene, es una cuestión de días y luego estará otra vez con nosotros".

Su futuro

"Es el día a día, estoy preocupado de lo que vamos a hacer ahora. No sé lo que va a pasar en un mes o dos meses. Quiero acabar bien la temporada, estamos en este proyecto. Luego hablaremos del club y lo que va a pasar. Estamos focused en el día a día".

¿Partido trampa?

"No es un partido trampa. El Betis es un buen equipo, que ha ganado partidos aquí. Sabemos a quién nos vamos a enfrentar. Debemos mostrar nuestra mejor versión para intentar ganar y tener los tres puntos, es lo que vamos a hacer".

Ánimo de Florentino

"Hablo con el presi de vez en cuando, viene a ver al equipo y no ha cambiado nada. El presi sabemos dónde esta. Él, como presidente, quiere lo mejor para el equipo y lo mejor es centrarse en el partido de mañana".

Bajas continuas

"No tenemos una plantilla corta, es amplia y buena. Hemos tenido problemas de lesiones, de Covid. Es una temporada diferente, rara. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal y no podemos quejarnos, debemos concentrarnos en lo que es el fútbol y aprovechar cuando estamos bien".