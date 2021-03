El año de Nacho Fernández: intocable en el Real Madrid y ya sueña también con la Eurocopa

Nacho Fernández lo ha vuelto a hacer. El jugador del Real Madrid comenzó la temporada siendo suplente en los primeros partidos de La Liga. Tampoco entró en las rotaciones en los inicios de la Champions League. Incluso se puso en duda cuál era su papel en el equipo de Zidane esta temporada. El canterano, además, cuando saltaba al césped no terminaba de rendir al nivel esperado y su futuro en el equipo parecía acabado.

El central no era el de antes y, con Militao pidiendo paso, su puesto en el Real Madrid estaba en duda. Sin embargo, Nacho ha sabido medir los tiempos y ha dado un paso al frente en el momento justo. Al igual que el conjunto de la plantilla del Real Madrid, Nacho llega al cien por cien en un tramo determinante de la temporada. La Liga y la Champions están en juego y, en términos individuales, se afrontan los últimos meses antes de acudir con la Selección a la esperada Eurocopa 2021. De ganarse a Zidane a hacer lo propio con Luis Enrique.

Porque el técnico francés, que siempre empleó a Nacho como un parche para cualquier zona del campo, ha recuperado la confianza en su jugador tras el buen rendimiento. El canterano ha pasado de ser suplente fijo en diciembre a ser titular en Liga desde febrero. Ocho partidos desde que superara la Covid-19 en los que ha ejercido tanto junto a Varane en una defensa de cuatro, como con el francés y Sergio Ramos en una línea defensiva de tres.

Zidane controla el balón tras salir por la banda REUTERS

Con Nacho sobre el césped solo se han perdido cuatro partidos. Y, coincidiendo con su buen nivel físico, el Madrid encadenó tres partidos ligueros sin recibir (Getafe, Valencia y Valladolid). Además, se ha llegado a los cuartos de la Champions League y se ha dejado la derrota ante el Levante de enero como la única en liga desde entonces.

Opción Selección

Nacho Fernández sabe lo que es ir convocado con la Selección, pero su última aparición se produjo en 2018 en un partido de la UEFA Nations League. Llegó pisando fuerte y paulatinamente se diluyó en el combinado nacional. Eso, sumado a que el Real Madrid no vivía sus mejores momentos, dejó en un segundo lugar de la convocatoria al canterano merengue.

Pero tras este golpe en la mesa, y en un verano donde la Selección será protagonista, Nacho quiere tener opciones de acudir con Luis Enrique. El seleccionador ya ha demostrado que sus convocatorias no siguen un guion. Si gusta, irá. Si no, se quedará fuera. Luis Enrique siempre sorprende y no sería ninguna locura ver a Nacho con la elástica nacional después de tanto tiempo.

Al menos así se puede comprobar analizando los datos de otros jugadores que sí irán a este próximo parón. Sin ir más lejos un Eric García que fichará por el Barcelona este verano, salvo que se cambie el panorama a última hora, y que no ha jugado más de 15 minutos en la Premier League y diez encuentros en lo que va de temporada entre todas las competiciones. Nacho, que dobla esos números, sueña con la Eurocopa.

