Zidane: "Como entrenador del Real Madrid, no es lo ideal que los jugadores se vayan con sus selecciones"

El Real Madrid mete presión a Atlético y Barcelona, que juegan este domingo, después de ganar al Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos. Karim Benzema puso a los blancos dos goles arriba, pero luego Santi Mina recortó distancias. Con la tensión y emoción en el ambiente, fue Marco Asensio el que redondeó el triunfo madridista sobre la bocina. Zinedine Zidane ha analizado en rueda de prensa la actuación de sus pupilos en territorio celeste.

Carga de minutos para Casemiro, Kroos y Modric

"Nosotros sabemos el calendario y sabemos que son muchos partidos. De momento, los jugadores están bien y queremos aprovecharnos de eso. De los tres que me acabas de decir, dos se van con su selección y eso para mí, como entrenador del Real Madrid, no es lo ideal. Pero ahora toca disfrutar del partido y no quiero pensar en que va a ser complicado el final de temporada para nosotros. Al revés".

Benzema y su ausencia con Francia

"Tú no lo entiendes. Yo no lo entiende. Somos muchos los que no lo entendemos. Pero lo que ha hecho hoy con sus compañeros otra vez ha sido espectacular. Desde el minuto 1 hemos ido a por el partido y creo que merecimos la victoria".

¿Puede ir Sergio Ramos con España?

"Sergio va a ir con la Selección. Lo del otro día fue un golpe, hoy no pudo estar con nosotros, pero sí estará con la Selección porque solo fue un golpe. No va a tener problemas para jugar. Además, le va a venir bien".

¿Mejor momento de la temporada?

"Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. Son muchos partidos y algunos muy buenos últimamente. Estamos centrados en el tramo final, donde se juega todo y nosotros estamos contentos por cómo se comporta el equipo, cómo estamos físicamente, cómo defendemos... Parece un partido fácil, por una primera parte espectacular, pero la segunda fue más complicada, aunque creo que controlamos muy bien sus fases de juego y el partido".

¿Por qué no se cierran antes los partidos?

"No lo sé... Tú juegas contra equipos y eso no es fácil. Puedes pensar que podemos marcar cinco o seis goles cada vez que jugamos, pero esto no es el fútbol. El fútbol cada vez es más complicado. Yo me quedo con el partido que hicimos, sufriendo un poco en la segunda parte, pero controlando el partido. Creo que es una merecidísima victoria".

Nueva posición para Fede Valverde

"No es su sitio habitual, pero lo ha interpretado bien. Ha jugado por fuera y un poco más por dentro. Creo que lo ha hecho muy bien al lado de Karim. Su energía, de todas formas, nos aporta muchísimo. Está muy bien y nos alegramos".

El momento del parón

"Es el calendario. Toca descansar, seguiremos trabajando con los que se queden y los que no, se van con sus selecciones. Es bueno irse al parón con una victoria, con una muy buena victoria y tres importantes puntos para nosotros".

