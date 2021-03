Alaba sigue en el mercado: su agente desmiente un acuerdo con el Barça

David Alaba no tiene ningún acuerdo firmado con el Barcelona, pero tampoco ningún pacto verbal para fichar por la entidad azulgrana a final de temporada. Un rumor que había aparecido en algunos medios estos días y que, sin embargo, ha sido descartado por el propio representante del jugador. El austriaco no tiene nada cerrado con Laporta y sigue en el mercado a la espera de resolver su futuro.

El multiusos del Bayern, que no renovó con la entidad germana y será agente libre a final de temporada, está analizando todas las ofertas con las que cuenta. El mismo defensa lo confirmó en una rueda de prensa en la que confirmó que se despedía del Bayern después de tantas temporadas. Sin embargo, ha sido su representante el último en romper el silencio. Pini Zahavi, ante los numerosos titulares, ha dejado claro que no hay nada hecho con el FC Barcelona.

El agente ha zanjado que "eso no es cierto", por lo que el futuro de David Alaba sigue siendo una incógnita. Lo ha hecho en declaraciones para Goal y SPOX, en las que, aunque de manera breve, ha respondido de forma contundente al supuesto acuerdo alcanzado con el equipo catalán.

Alaba, de no haber salido Zahavi a desmentir dicha información, se habría podido convertir en el primer gran fichaje de Joan Laporta. El nuevo presidente azulgrana no había dado ningún nombre para el mercado durante su campaña electoral y, sin embargo, no ha tardado en ver cómo las incorporaciones han salido a la palestra en sus primeras horas al frente de la entidad culé.

Joan Laporta, durante el día de las elecciones a la presidencia del Barcelona EFE

Pese a ello, el todavía jugador del Bayern no se vestirá de azulgrana. Zahavi aseguró recientemente que no se había decantado por ningún equipo. "Todos los mejores clubes de Europa están detrás de David. Pero él es quien tiene que tomar la decisión final", indicó en medios alemanes.

El Madrid, atento

El conjunto merengue es uno de los grandes favoritos para hacerse con el jugador. El club de Chamartín saldrá al mercado y hay opciones encima de la mesa como la de Haaland y Mbappé. Tal y como publicó EL BERNABÉU, el conjunto capitalino se ha decantado por el noruego ante la mayor facilidad para cerrar su incorporación. Sin embargo, la delantera no es el único frente a reforzar y la defensa también sufrirá cambios.

Alaba, una vez se confirmó que abandonaría el Bayern sin renovar, se situó como una verdadera ganga del fútbol europeo. El jugador, con todavía 28 años y una larga experiencia en la élite gracias a su labor en el Bayern, permitiría sumar un defensa, un centrocampista y casi un jugador ofensivo gracias a sus múltiples capacidades en el terreno de juego.

Por ello, el Real Madrid parece uno de los grandes favoritos a hacerse con su fichaje. El PSG, según las últimas informaciones, también tiene serias opciones de hacerse con sus servicios gracias al potencial económico de la entidad. Pero el Barcelona, que debe reconvertirse en esta nueva etapa con Laporta, tiene claro que hacerse con un jugador de estas características y de forma gratuita en el traspaso sería todo un punto a favor de la directiva.

