El once del Real Madrid ante la Real Sociedad

Lunes de fútbol en el Real Madrid. El vigente campeón de La Liga se estrena jugando en lunes esta temporada 2020/2021. Un horario poco habitual para los de Zidane, que reciben en el Estadio Alfredo Di Stéfano a la Real Sociedad, equipo con el que, precisamente, se estrenaron en el campeonato doméstico en la jornada 2.

Ahora blancos y txuri-urdin se vuelven a ver las caras después de aquel empate a 0 en San Sebastián, allá por el mes de septiembre. Luego de haber disputado 24 jornadas, el Real Madrid era segundo antes de comenzar esta, puesto que perdió a manos del Barcelona, que ganó su partido ante el Sevilla el sábado, mientras que los de Alguacil son quintos a siete puntos, precisamente, del conjunto hispalense.

Para este duelo ante la Real Sociedad, Zidane ha recuperado a Rodrygo, Odriozola, Marcelo y Fede Valverde. Cuatro refuerzos de lujo después de sobrevivir con convocatorias repletas de canteranos en los últimos choques. No es espera que ninguno de ellos sea de la partida y es que ya se sabe que el técnico galo no es amigo de poner en el once titular a un jugador que regresa de lesión, sobre todo si este viene de un periodo importante de inactividad.

El que podría tener mayores papeletas para ser titular es Odriozola, ya que es el único lateral derecho puro disponible en estos momentos porque Carvajal continúa de baja. Pero todo apunta a que será Lucas Vázquez el que vuelva a colocarse en el flanco diestro de la defensa merengue para recibir a la Real Sociedad.

Once del Real Madrid ante la Real Sociedad

Junto al de Curtis formarán en defensa los mismos que en la Champions League frente al Atalanta. Militao y Sergio Ramos siguen sin estar disponibles, por lo que serán Varane y Nacho los que formen la pareja de centrales. En banda izquierda, el héroe y salvador en Bérgamo: Ferland Mendy. También mismo protagonista bajo los tres palos, Courtois continuará siendo el portero madridista.

Un cambio

Regresa Fede Valverde, pero parece que por el momento Casemiro, Modric y Kroos seguirán siendo de la partida para Zidane. El mediocentro brasileño es baja para la vuelta de los octavos ante el Atalanta, momento en el que Valverde hará acto de presencia en el once, aunque parece más complicado que pueda ser titular ante la Real Sociedad o frente al Atlético de Madrid en el derbi del próximo domingo día 7.

Frente al Atalanta en la Champions, Isco volvió a la titularidad, cuajando una buena actuación. Entonces sacrificó la referencia de '9' puro, pero ante la Real, Mariano recuperará un hueco en el equipo inicial para ser el delantero centro, con Vinicius y Asensio a sus costados.

