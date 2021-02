Dembélé y Messi frenan en seco a un desconocido Sevilla y dan fuerzas al Barça para la Copa

Triunfo del Barça en el Sánchez Pizjuán ante un Sevilla completamente irreconocible. El equipo de Julen Lopetegui apenas tuvo opciones ni oportunidades ante los de Koeman, que controlaron la posesión y no sufrieron sustos en defensa. Las lesiones fueron el único punto negativo para los culés. Dembélé y Messi confirmaron los tres puntos azulgranas. [Narración y estadísticas: Sevilla 0-2 Barça]

La tarde no empezaba nada bien para el Barcelona. Lo que era un simple calentamiento en el Pizjuán se convirtió en el primer gran susto de la noche. Ter Stegen sufría un golpe en el dedo y se convertía en duda, tan solo a unos minutos de inicio, para salir como titular. Pero el portero alemán se rehizo y puso disputar los 90 minutos, aunque poco después comprobaría que sin demasiado trabajo.

Los de Koeman salieron bien plantados. El dominio de la posesión fue absoluto y el Sevilla se limitaba a buscar alguna contra que no terminaba de llegar. Piqué lideraba la defensa y el conjunto catalán dormía el balón en sus pies. Pasaban los minutos, subía el porcentaje de posesión culé... pero no llegaban las ocasiones. De hecho, no sería hasta el 21' cuando la paz ofensiva se rompió gracias a un lanzamiento de Dembélé que simplemente probaba a Bono.

El Sevilla intentó encandenar alguna jugada con más toque de balón, pero no era el día. La velocidad a la que acostumbra el conjunto de Lopetegui no terminaba de aparecer y el peligro por banda no hacía acto de presencia. Con esas, y en el 29', el Barça pegó el primer coletazo. Un balón al hueco, cuando el Sevilla estaba más adelantado en el terreno de juego, sirvió para que Dembélé abriera el marcador. Koundé rompió el fuera de juego y el francés, que estaba siendo el mejor, consumaba su buen momento en el mano a mano.

La respuesta, o al menos ese fue el intento, llegó por medio del Papu. Sin embargo, sin generar apenas presión en un Ter Stegen excesivamente tranquilo bajo palos. El único susto del Barça llegó con Piqué, que tuvo ciertos problemas físicos que hicieron saltar las alarmas. El catalán aguantó y los culés se fueron al descanso con un panorama plácido.

Messi sentencia

Lopetegui buscó la revolución en la segunda mitad. No se quedó con ningún as en la manga y, nada más reanudarse el juego, realizó tres cambios en busca de la reacción del Sevilla. Un 0-1 se podía dar la vuelta con 45 minutos buenos. Suso y En-Nesyri, que entraban por Papu y Munir, eran los dos héroes a los que se encomendaba el técnico.

Pese al intento, el Barça continuó dos pasos por delante. Y más teniendo en cuenta que el Sevilla dejaba cada vez más espacios en defensa en su ofensiva por empatar. Primero perdonó Jordi Alba, que se quedó a unos centímetros de empujar un balón tras centro raso de De Jong. Poco después serían Dembélé y Dest, este último estrellando su tiro contra el palo tras un rechace. Y, por último, Messi. Dembélé tiraba de individualidad y el argentino veía cómo el 0-2 se escaba a la hora de partido.

La diferencia de juego era abismal y los avisos culés no paraban de llegar. Lenglet marcó y el VAR se lo anuló por fuera de juego. Poco después, y de lo poco que vivió el Sevilla en el área rival, En-Nesyri veía como se le anulaba el empate por haber tocado el esférico con la mano. Y ya, en el 85', la fortuna acabó sonriendo a Messi. En una mezcla de calidad y suerte, el argentino se coló en el área y evitó el robo de Bono para poner el punto y final a un triunfo colosal. Buenas sensaciones, impulso para la remontada de Copa y con toda la atención puesta en Araujo y Pedri, que se retiraron lesionados.

Sevilla 0-2 Barcelona

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos (Rekik, 46'), Escudero; Jordán, Fernando, Rakitic (Óscar Rodríguez, 63'); Munir (Suso, 46'), Luuk de Jong (Óliver Torres, 63'), Papu Gómez (En-Nesyri, 46').

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué (Araújo, 67') (Umtiti, 82'), Lenglet; Dest, Frenkie de Jong, Busquets, Pedri (Ilaix Moriba, 71'), Jordi Alba; Dembélé (Braithwaite, 82'), Messi.

Goles: 0-1. 29' Dembélé. 0-2, 85' Messi.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (C. Las Palmas). Amonestó por parte local a Fernando (31'), Diego Carlos (38'), al técnico Julen Lopetegui (44'), Escudero (45') y Rekik (46'), y a los visitantes Messi (42') y Dembélé (82').



Incidencias: Partido de la vigésima quinta jornada de LaLiga Santander, disputado a puerta cerrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Césped en perfecto estado.