Mourinho ataca a la prensa tras el partidazo de Bale: "A algunos les gusta imaginar historias"

El Tottenham consiguió una importante victoria frente al Burnley por un contundente 4-0 para disipar así las dudas que habían empezado a surgir en el entorno de los Spurs. Después de un inicio de temporada increíble, el equipo ha caído en este 2021 y ya se ha empezado a hablar incluso de sustitutos para Jose Mourinho.

Sin embargo, el técnico portugués está muy tranquilo en que su equipo sabrá darle la vuelta a la situación para retomar el vuelo e intentar clasificarse para Europa. La baza de ganar la Europa League también está ahí. De momento, están clasificados para octavos y con un cruce a priori bastante asequible.

En las últimas semanas, además de los malos resultados, ha sido también noticia en Londres la situación de Gareth Bale, que se marchó del Real Madrid tras no contar para Zidane con la esperanza de volver a recuperar la ilusión en la que fuera su casa y con un técnico que le deseaba desde hace años como Mourinho. Las cosas empezaron bien, pero el rendimiento del galés fue cayendo en picado.

José Mourinho, en un partido del Tottenham Reuters

Las críticas empezaron a aparecer y Mourinho señaló al jugador por su mal rendimiento, por lo que muchos auguraban otro final infeliz para el cuento de Gareth. Sin embargo, ese palo del técnico portugués ha dado paso a la zanahoria, a muchas zanahorias que el todavía futbolista del Real Madrid se está ganando con sus últimos partidos.

En los últimos cuatro encuentros del equipo inglés, Bale ha participado en 7 tantos, anotando 4 goles y dando 3 asistencias. Su última exhibición ha llegado en esa balsámica victoria frente al Burnley donde el extremo zurdo ha anotado un doblete y ha dado una asistencia. Por ello, Jose Mourinho estaba muy contento con su rendimiento y con su cambio tanto físico como mental.

'The Special One' ha aprovechado la resurrección del galés para volver a ser él también el de antaño y ha sacado la cara por su futbolista, reconociendo su enorme rendimiento en los últimos partidos y defendiéndole de las críticas y de los ataques recibidos por parte de la prensa. Sin duda, Mourinho en estado puro.

'Mou' en estado puro

"Algunas veces la gente escribe cosas, a algunos de ustedes les gusta imaginar historias. Ustedes necesitan escribir historias. Algunas veces les gusta decir cosas que no son realmente ciertas, pero no hay ningún entrenador en el mundo que no vaya a poner a Bale si está en buenas condiciones. No hay ninguno".

Gareth Bale celebra un gol con el Tottenham en la temporada 2020/2021 Reuters

Así de directo soltaba 'Mou' su ataque a los periodistas que le escuchaban y que tanto han criticado al galés durante sus momentos más bajos, algo que al portugués no le ha gustado porque considera que se han aprovechado de una situación de debilidad tras un cambio muy importante y una mala etapa en Madrid.

"Ahora está mejor que nunca, no se trata solo de los dos goles que marcó, es fundamental su rendimiento físico. Ahora no está inactivo. Tiene cambios de ritmo en la velocidad que imprime a sus acciones, incluso en la zona donde juega, unas veces por dentro y otras por fuera. Ha jugado muy bien y su estado de forma es muy bueno. Estoy satisfecho porque él ha ayudado a que el equipo gane y es lo más importante. Estoy contento por él.

