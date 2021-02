Zidane: "La Liga está abierta para todos"

Después de arrancar con buen pie la fase decisiva de la Champions League, el Real Madrid vuelve a la disciplina de La Liga con el objetivo de seguir la persecución al Atlético de Madrid. Los merengues han visto cómo se colocaban a tres puntos de los rojiblancos tras el último fin de semana y la pelea por el campeonato se ha vuelto a abrir entre los tres favoritos. Una cuestión sobre la que Zinedine Zidane tenía mucho que decir en rueda de prensa.

El francés ha salido reforzado de las últimas semanas al haber demostrado que es un grandísimo entrenador al gestionar una plaga de bajas a la perfección. Sin poder tener un banquillo de alternativas, ha sacado adelante el duelo de Champions y los de Liga con cinco victorias consecutivas y cuatro porterías a cero. Ha conseguido recuperar el mejor nivel defensivo a pesar de no tener laterales derechos naturales y, sobre todo, sin el capitán, Sergio Ramos.

Pero no hay freno a la temporada y sigue el campeonato sin margen de error. La necesidad de que sigan llegando las victorias para no perder este tren apremia. Para ello tendrá varias novedades en forma de recuperaciones. Fede Valverde, Rodrygo Goes, Marcelo y Álvaro Odriozola han regresado a la disciplina de grupo esta semana y, en principio, Zidane podrá contar con ellos este lunes. Un horario, por cierto, poco usual para los merengues.

Zidane, en rueda de prensa

Será un duelo complicado teniendo en cuenta el buen estado de forma de los vascos en Liga, además de que en la primera vuelta los blancos no pasaron del empate a cero. Justo un año después del último partido en el Santiago Bernabéu, los blancos recibirán en el Alfredo Di Stéfano a un equipo que ha demostrado desde la temporada pasada que puede ganar a cualquiera de los grandes.

La Real Sociedad

"Es un equipo muy complicado. Pero depende de nosotros, de lo que propongamos sobre el campo. Lo que estamos haciendo últimamente es bueno, pero siempre hay que mejorar. Queremos seguir sumando".

Carácter del equipo

"Este club siempre se ha crecido ante las dificultades. En el momento crítico, nos ponemos. Sabemos la temporada que es, hay dificultades y hay cosas muy buenas. Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo últimamente. Esto es muy largo, hay muchos partidos y todavía no hemos ganado nada".

Lucha de tres

"Ahora la liga es de tres, mañana será de dos, luego de cuatro... Cada uno tiene su opinión, pero la Liga es de todos. Faltan 42 puntos, vamos a seguir a lo nuestro".

Semana decisiva

"Ni me motiva, ni me desmotiva. Nosotros, a lo nuestro. No sé lo que va a pasar esta noche, no tenemos ni que mirarlo. Hay 42 puntos en juego y nuestro objetivo es sumar el máximo número de puntos posible".

Los recuperados

"Veremos el equipo mañana. Los jugadores que están recuperados, están disponibles. Me alegro de recuperar a los jugadores. El entrenador es lo que quiere. Mañana veremos cómo lo hacemos".

Isco

"Después del partido ya hablamos de Isco. Conocemos sus cualidades y es un jugador. No ha jugado mucho últimamente. Contra el Atalanta jugó bien, mañana contará como uno más. Administrar los minutos es cosa mía. No es lo más fácil cuando tienes a todos estos jugadores que son muy buenos. Siempre vamos a contar con él".

Aparece y desaparece

"La culpa no la tiene Isco. Yo tengo que elegir. Hay jugadores en este equipo que son muy buenos. Siempre tengo que elegir yo. Isco puede jugar en cuatro posiciones, es centrocampista, no en 40. Él tiene que tener paciencia y hacerlo bien como el otro día".

Partido a partido

"Es nuestra vida, el día a día. Mañana tenemos otro partido, es solo eso. No podemos mirar atrás ni dentro de tres semanas. La única preocupación es mañana. Yo noto el compromiso de todos los jugadores y eso es muy bueno".

Plantilla corta

"Es inevitable lo de las lesiones. Son cosas que pueden pasar en un equipo y este año nos han pasado muchas cosas. Soy positivo y estamos recuperando a los jugadores. Llegamos al final de temporada y estoy contento de recuperarles. Quiero que estemos todos bien. Lo más importante es el compromiso de los jugadores. Con todo lo que han ganado, siempre quieren más".

Ramos

"Siempre me preguntas lo mismo. Es impresionante. Qué te voy a decir más. Nosotros pensamos en el partido de mañana. Yo quiero que se arregle".

Su reivindicación

"Era una rueda de prensa como siempre, a lo mejor un poquito más de voz. Nada más. Los jugadores son los mismos y quieren hacerlo bien. Cada cosa que hacemos, la queremos hacer bien. Estamos mejor, pero no hemos ganado nada. Ni antes estábamos tan mal, ni ahora somos los mejores. Bueno, mis jugadores siempre lo son. Pero la temporada es larga, tenemos que mejorar incluso".

