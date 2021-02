Nagelsmann: "Acerté al no ir al Real Madrid, pero no fue fácil"

Julian Nagelsmann ha sido uno de los entrenadores que se ha vinculado con el Real Madrid en los últimos años. Pasó de dirigir al Hoffenheim al RB Leipzig y en ese transcurso, allá por el año 2018, recibió la llamada del club español, tal y como él mismo ha confesado.

En la previa del encuentro ante el Liverpool, el técnico alemán habló sobre esa conversación que mantuvo con el Real Madrid. Para Nagelsmann no fue fácil decir que 'no' al equipo blanco, aunque echando la vista atrás cree que acertó en su decisión al creer que todavía no estaba preparado para ese desafío.

"Es importante tener un plan para tu carrera profesional, dar los pasos adecuados. Es cierto que recibí una llamada del Real Madrid, y no fui el único", ha comentado el entrenador del Leipzig. Julian Nagelsmann ha explicado lo que quería el club de Concha Espina al ponerse en contacto con él.

Julian Nagelsmann, en un partido del Leipzig EFE

"Querían hablar conmigo y conocerme tanto a mí como a mi filosofía de trabajo. Tomé la decisión acertada, y eso que no fue fácil. Es uno de los mejores equipos del mundo", ha asegurado el entrenador ante los medios de comunicación. Para a continuación afirmar que acertó con su decisión.

"Con el Hoffenheim solo conseguí ganar un partido de competición europea, ir al Real Madrid después de eso no habría sido el paso más adecuado. Ir al Leipzig fue lo mejor para mi carrera", ha sentenciado Julian Nagelsmann. Esta no es la primera vez que habla del club blanco.

Futuro abierto

En varias ocasiones se ha referido Nagelsmann al Real Madrid. Precisamente, en 2018 habló sobre ello en una entrevista con el diario Bild: "¿Quién se alejaría cuando es el Real Madrid el que llama?". Asegurando después que por "motivos familiares" no podía alejarse de Alemania y dejando la puerta abierta a una llegada al Santiago Bernabéu en el futuro.

Más adelante, con el diario MARCA, volvió a incidir en lo mismo: "Tuve una buena charla con José Ángel Sánchez y decidimos que todavía no era el paso correcto. Acordamos que podíamos volver a hablar en un futuro si el Real Madrid necesitaba un entrenador... y yo estaba disponible".

Más recientemente, en declaraciones para Sky Sport Alemania, habló también de los rumores que le siguen vinculando con el Real Madrid: "Definitivamente hay cosas peores que leer. Pero también sé que las cosas que salen en los periódicos no siempre son ciertas".

