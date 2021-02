A Alaba le quisieron pillar y él se 'mojó': "¿Qué tal con el español?"

David Alaba confirmó este martes su marcha del Bayern Múnich pero no reveló su destino ya que "todavía" no lo ha "decidido". Termina contrato a finales de esta temporada por lo que se irá del club bávaro con la carta de libertad y su marcha ya se daba por hecha después de que el Bayern retirara su última oferta de renovación que no había sido aceptada por el jugador y sus asesores.

Alaba esquivó preguntas sobre su futuro y dijo que eso lo están manejando sus agentes y que al final tomará una decisión. Todo el mundo pone al Real Madrid como favorito para su fichaje, pero en la Premier League, equipos como el Chelsea, e incluso en La Liga, como el Barça, siguen presionando para poder hacerse con él.

Fue imposible sacarle nada a Alaba del club blanco u otros, aunque dejó pistas de que parece pensar más en clave Liga que en clave Premier: "El Bayern me ha marcado, tiene un ambiente de familia y mi trayectoria aquí ha sido increíble. Han pasado muchas cosas en este tiempo, por lo que puede que ahora me fije más en otros aspectos", dijo al ser preguntado por su sueño de jugar en Inglaterra que desveló hace unos años.

David Alaba, en rueda de prensa Bayern Múnich

Pero la pregunta más jugosa fue, justamente, la última de todas. ¿Qué tal va con su español? Alaba, aunque sabría por dónde iban los tiros de la cuestión, respondió con sinceridad: "He compartido vestuario con varios españoles en estos años y he aprendido un poco. El alemán de Lucas no es muy bueno y era más fácil hablar en español. Mi español es bueno, pero lo suficiente en el campo", dijo.

Intentos por su renovación

Alaba aseguró que prácticamente todos los responsables se habían esforzado por lograr que siguiera en el Bayern, lo que le hizo aún más difícil tomar su decisión final. "Por eso estoy agradecido con el club, por eso ha sido una decisión difícil, por eso me he tomado tiempo", dijo.

"El Bayern me ha marcado como persona, he gozado aquí de una carrera impresionante y de grandes momentos", agregó.

Alaba también aseguró que el tema del dinero no ha jugado un papel importante en su decisión y que lo que quiere es salir de su zona de confort y buscar nuevos retos. Y lo siguiente será tomar una decisión final: "Mi gente está en diversas conversaciones, me informan, al final tomaré una decisión", aseguró.

