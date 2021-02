Alaba anuncia su futuro: "Quiero hacer algo nuevo"

David Alaba ha confirmado lo que todo el mundo conocía desde hace meses: no renovará su contrato con el Bayern Múnich y, por tanto, se irá libre del club bávaro a final de temporada. Su destino es una incógnita y todavía no ha querido confirmar en qué equipo jugará la próxima campaña. El Real Madrid es el favorito, pero otros clubes como el Chelsea no se rinden y siguen pujando fuerte por él.

Alaba pone fin a una carrera en el Bayern de casi trece años desde que ingresara en el segundo equipo de la entidad germana. "Tomé la decisión por mí mismo de hacer algo nuevo y dejar el club", dijo en rueda de prensa este martes para anunciar su salida del Bayern Múnich.

Sobre dónde jugará a partir de verano prefirió no decir nada: "Todavía no voy a decir nada sobre mi próximo equipo. Pero hablando de mis últimos 13 años aquí en el Bayern han sido unos años increíbles, he podido alcanzar muchísimo aquí".

"Hay muchos factores, pero mí para mí es una decisión puramente deportiva".

"Quiero un nuevo desafío, un nuevo desafío para poder desarrollarme más como persona fuera del campo".

"Mis representantes están en contacto con los clubes. El resto se decidirá en el futuro".

"Siempre he tenido bien trato con el Bayern, estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí",

"¿Poco valorado? Es una decisión que he tomado yo y estoy muy contento con esa decisión".

"Hemos tenido que hacer varios cambios en la plantilla, he jugado como central, también como lateral izquierdo... Los cambios no influyen en mi decisión".

"Tomé la decisión hace unas semanas. Los factores que han influido en la decisión han sido factores en los que he pensado después de hablar muchísimo con los responsables del Bayern, que han luchado por mí. Pero al final llegué a la conclusión y a la decisión de probar algo nuevo".

