Oficial: Upamecano ficha por el Bayern y abre la puerta de Alaba

Dayot Upamecano ya es nuevo jugador del Bayern Múnich. El club bávaro abonará su cláusula de rescisión que asciende a 42,5 millones de euros y el jugador firmará por cinco años en el mes de julio, cuando se acabe la temporada. El acuerdo se había cerrado esta misma semana, pero ha sido este domingo cuando se ha hecho oficial. Tras pasar por las filas del RB Salzburgo y Liefering, el futbolista galo continúa una progresión notable en su carrera.

El pasado verano no salió, este invierno tampoco, pero lo hará en el próximo mercado estival. Las bajas en defensa que tendrá el Bayern hacían necesaria una renovación en forma de fichajes. Las salidas de Jerome Boateng y David Alaba hicieron que los alemanes se centrasen en el jugador de 22 años. También interesaba al Real Madrid, que ahora parece tener la pista un poco más libre por el austriaco. Este acaba contrato y los blancos tendrían adelantadas las negociaciones con él.

Upamecano cierra todos los rumores que le aparejaban con el Real Madrid. Aunque le seguían desde hace tiempo, sus actuaciones en la temporada pasada fueron determinantes para centrarle como un objetivo. La relación calidad - precio parecía clara con este jugador. Pese a su edad, impregna su carácter a sus compañeros y eso es importante en una posición como la suya. Su encuentro frente al Atlético de Madrid donde los suyos eliminaron a los rojiblancos de la Champions pasada fue un ejemplo de estas condiciones.

Este defensa ganó enteros y Zidane llegó a presentar su nombre a la dirección deportiva ya que consideraba que estaba listo para el salto de nivel desde el verano pasado. El jugador renovó hasta 2023 con el Leipzig, pero incluyó una cláusula que permitía su salida por el precio que ahora paga el Bayern. Kroos compartía representante con Upamecano, pero esto tampoco ha sido suficiente para convencerle.

Ahora, Alaba

David Alaba ya tendría un acuerdo cerrado con el Real Madrid, tal y como adelantó el diario MARCA. Solo le costará a los blancos lo que cobre, algo que se presentaba como una oportunidad. Pocas veces se puede fichar a un futbolista a coste cero cuando su valor es de 65 millones de euros. De esta manera, se ficha gratis a un jugador que permitirá dar un salto de calidad a la defensa blanca, en la que todavía está por ver si se mantendrá a Sergio Ramos.

En el club, por el momento, se mantienen optimistas con la renovación del camero, por lo que sería un plus a una línea defensiva que ya de por sí tiene buen nivel. El poder de atracción del Real Madrid es clave en este tipo de fichajes. Alaba, desde que decidió que no renovaría su contrato con el Bayern Múnich porque no se sentía lo suficientemente valorado, tenía claro que quería vestir de blanco. Los bávaros ya le han encontrado reemplazo y está un paso más cerca de ese sueño.

