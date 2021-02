Carvajal, la principal novedad del once del Real Madrid ante el Valencia

Zinedine Zidane y el Real Madrid reciben en el Di Stéfano al Valencia, que medirá la fortaleza del equipo blanco que sigue sumido en una plaga de bajas. Sergio Ramos, Militao, Odriozola, Marcelo, Fede Valverde, Rodrygo y Hazard; en total, son siete los lesionados merengues que no estarán en el partido. Por suerte, Dani Carvajal y Lucas Vázquez han vuelto a la disciplina habitual y el primero es la gran noticia de la alineación que presenta el francés esta tarde.

El lateral será titular por primera vez desde el primer partido del 2021 ante el Celta de Vigo. Solo ha jugado 11 partidos, con problemas físicos de larga duración en dos periodos y habiendo disputado un único choque de Champions. Eso sí, cuenta todos estos encuentros por victorias. Los poco más de 900 minutos que ha estado en cancha han sido sinónimo de triunfos para el Real Madrid, por lo que su regreso es muy especial.

También regresa Toni Kroos. El alemán recuperó su puesto en la lista de convocados y también en el once titular. El tridente con Casemiro y Modric vuelve en un duelo donde el control de balón, que se echó en falta en Mestalla, será clave. Aún sin Fede Valverde, los blancos no tendrán muchas más opciones en el banquillo con Isco Alarcón como única referencia para esta posición del campo. Antonio Blanco no fue convocado.

Zidane no varía de nuevo su ataque. Benzema es el '9' titular y, estando bien físicamente, es intocable para el técnico del Real Madrid. Sin embargo, son sus acompañantes los que más suelen cambiar. Poco a poco, Marco Asensio está sacando a relucir su mejor versión y ante el Valencia saldrá de inicio. Vinicius, que en la última jornada se convirtió en asistente, estará en la zona de ataque apareciendo por el extremo izquierdo del Real Madrid.

Lucas Vázquez tendrá que empezar desde el banquillo. El polivalente gallego podría ser una opción para el lateral, para el centro del campo o para el ataque, por lo que será un comodín que Zidane podrá emplear cuando así lo crea oportuno. Además de él e Isco, también esperarán su turno Mariano, Arribas, Chust y Miguel Gutiérrez, así como Lunin como portero suplente.

Varane y Nacho, ante la baja de Ramos, serán quienes lideren el centro de la zaga. Y Mendy, el preferido de Zidane y único hombre tras la lesión de Marcelo, se hará cargo del lateral izquierdo ante el conjunto che.

Continuidad

Sin Hazard ni Rodrygo, Zidane sigue confiando en la pareja Asensio - Vinicius. El balear no puede vivir del pasado y el presente apremia. Asensio está más que adaptado a tener esta presión y, en este mes de febrero, todos los acontecimientos han provocado que su momento llegue de forma casi obligatoria. En el caso de Vini, está acostumbrado a recoger el testigo de Hazard durante sus bajas y ya cuajó una buena actuación el último fin de semana.

Marco Asensio, durante el partido entre el Real Madrid y el Celta

También vuelve el tradicional 4-3-3. Jugar con tres centrales puede ser una solución ideal contra equipos que se encierran atrás y buscan la 'contra'. Los beneficios, por lo visto contra el Getafe, se extienden más allá de lo colectivo y sirvió en lo individual para observar una mejoría de algunos jugadores. No sería raro volver a ver en momentos del choque este esquema, pero, de primeras, saldrá con la formación que más éxitos le ha dado.

