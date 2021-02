El Real Madrid, obligado a mantener el pulso en Liga: visita clave del Valencia

El Real Madrid quiere enganchar una racha de tres victorias seguidas que le ayude a subir su moral y creer en La Liga. El equipo que dirige Zinedine Zidane recibe en el Di Stéfano al Valencia, que medirá la fortaleza del equipo blanco que sigue sumido en una plaga de bajas con una leve mejoría respecto al partido contra el Getafe. En total, son siete los lesionados merengues que no estarán en el partido.

Zidane recupera a Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Toni Kroos para este domingo. Podrá recomponer su once titular, aunque el experimento de los tres centrales le funcionó en la pasada jornada. Lo esperado, sin embargo, es que vuelva a su 4-3-3 habitual aunque sin demasiadas alternativas en el once. Sergio Ramos, Militao, Odriozola, Marcelo, Fede Valverde, Rodrygo y Hazard son bajas.

Por tanto, no se espera la presencia de otro canterano en el once como ocurrió con Marvin Park ante el Getafe. Este, por cierto, no está por lesión en una convocatoria en la que repiten de La Fábrica Sergio Arribas, Víctor Chust y Miguel Gutiérrez. La cantera está siendo uno de los puntos positivos recientes del Madrid y los aficionados tienen ganas de ver más de los jóvenes talentos merengues.

Zinedine Zidane, en un partido del Real Madrid en la temporada 2020/2021 EFE

El Madrid está obligado a ganar tras las victorias de Atlético y Barça de este sábado. Al equipo blanco no le queda otra que aguantar el ritmo y no dejarse más puntos por el camino. Los de Zidane quieren repetir la gesta de la temporada pasada, remontando al líder, en este caso el club rojiblanco, el cual sufre partido sí partido también y está en continua tensión.

El Valencia, sin Gracia

El equipo de Javi Gracia -sancionado como Guillamón al forzar la amarilla el jugador- llega reforzado a la cita por la mejoría en el juego y los resultados de las últimas semanas, ya que solo ha perdido uno de sus últimos seis encuentros ligueros y ha sumado nueve de los dieciocho puntos posibles, tras haber conseguido sólo tres puntos en las seis jornadas anteriores.

Gracias a esta mejoría, el equipo valencianista se ha instalado en la zona media de la tabla, casi ya a la misma distancia de los puestos de Europa League, de los que le separan seis puntos, como del descenso, sobre el que ya tiene un colchón de cuatro.

Los jugadores del Athletic celebran su gol ante el Valencia EFE

Este refuerzo se une al recuerdo del partido que ambos equipos disputaron en el estadio de Mestalla en la primera vuelta, en el que el Valencia se impuso por 4-1 con tres goles de Carlos Soler desde el punto de penalti. El centrocampista valenciano estará disponible pese a algunas molestias musculares y se prevé que vuelva a formar pareja en el centro del campo con Uros Racic si es que Gracia no introduce algún cambio de sistema.

Las bajas de Hugo Guillamón (sancionado) y de Mouctar Diakhaby (lesionado) dejan a Gabriel Paulista como central de referencia y el técnico deberá elegir entre hacer debutar al recién llegado Francisco Rais 'Ferro', echar mano de Eliaquim Mangala, que lleva semanas fuera del equipo por una sanción y algún cambió de sistema.

Real Madrid - Valencia

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Marco Asensio, Benzema y Vinicius.

Valencia: Jaume; Thierry, Gabriel Paulista, Mangala o Ferro, Gayà; Wass, Racic, Carlos Soler, Guedes; Manu Vallejo y Maxi Gómez.

Árbitro: José Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Hora: 16:15 - Movistar+ LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 23 de La Liga que se disputará en el estadio Alfredo di Stéfano (Madrid, España).