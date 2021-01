Nagelsmann responde a los rumores que le sitúan como nuevo entrenador del Real Madrid

Julian Nagelsmann sigue siendo uno de los nombres de moda en el fútbol europeo. Sus buenas temporadas en el RB Leipzig y antes en el Hoffenheim le han valido el interés de varios de los mejores clubes de Europa en algunos momentos de su corta trayectoria como entrenador de primer nivel. Sin embargo, a sus 33 años, sigue tomándose con calma su repentina popularidad.

El técnico de moda de la Bundesliga está acostumbrado ya a lidiar con los diferentes rumores que le sitúan en uno y otro banquillo, por lo que prefiere mantener los pies en el suelo y centrarse en su trabajo con el Leipzig, que ya supuso un gran salto de calidad respecto a su anterior etapa en el Hoffenheim.

Nagelsmann no solo destaca por su calidad y su juventud, sino que llama la atención por el gran rendimiento que tienen sus equipos, los cuales practican un fútbol alegre y directo, que sabe trabajar con y sin balón y que le imprime una gran velocidad al juego para llegar a la meta rival una y otra vez.

Julian Nagelsmann celebra un gol del RB Leipzig contra el Atlético de Madrid EFE

Además, su perfil de técnico moderno, de esos criados en la escuela alemana que tanto resultado están dando en el fútbol actual, le hace ser muy cuidadoso con los jóvenes, por lo que es ideal para clubes que quieren cuidar su cantera y darle una gran importancia a los chicos de poca experiencia en sus equipos. También, su corta edad le hace tener una mentalidad muy cercana a la del futbolista, pudiendo entender en qué mundo se mueve y qué situaciones pueden pasar por su cabeza. No es nada habitual que un entrenador tenga la misma edad o incluso menos años que sus jugadores. Nagelsmann es el rara avis en este caso.

Uno de los equipos que siempre se ha relacionado al futuro de Julian Nagelsmann es el Real Madrid. De hecho, en las últimas fechas y ante el bajón del conjunto blanco que ha puesto contra las cuerdas a Zinedine Zidane, el nombre del alemán ha sido uno de los que más ha sonado con fuerza para ser el posible relevo del entrenador francés.

En esa línea apunta el medio alemán Bild, que asegura que Nagelsmann es el técnico mejor colocado para sustituir a Zidane al frente del Real Madrid para la próxima temporada. Tal y como ha informado EL BERNABÉU, el futuro de Zidane en el Real Madrid parece asegurado salvo una catástrofe mayor y continuará hasta final de temporada porque él mismo tampoco se plantea dimitir. Por ello, la vía de Nagelsmann para el curso que viene podría mantenerse abierta.

Zidane siguiendo en partido desde la banda REUTERS

Nagelsmann se moja

Sin embargo, el técnico alemán prefiere hacer oídos sordos a estas informaciones y a estos rumores y de momento prefiere centrarse en su trabajo en el RB Leipzig con quien tiene contrato hasta 2023. Así se lo comunicaba al medio Sky Sport en Alemania antes de medirse al Mainz 05: "Definitivamente hay cosas peores que leer. Pero también sé que las cosas que salen en los periódicos no siempre son ciertas".

Así calificaba ese imposible interés del Real Madrid, asegurando en tono irónico que evidentemente, que el Madrid le quiera no es lo peor del mundo, aunque asumiendo que ese tipo de informaciones no siempre son ciertas. Mientras tanto, el futuro de Nagelsmann se encuentra ligado también al de otro técnico, este sin equipo, como Allegri, ya que ambos no solo han sonado para el Real Madrid, sino que también como sustitutos de Frank Lampard en el Chelsea, aunque finalmente, el elegido será Thomas Tüchel.

