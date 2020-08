La revolución de los banquillos del fútbol europeo: Nagelsmann y los entrenadores del futuro

El de Julian Nagelsmann es uno de los nombres de la semana tras la eliminación del Atlético de Madrid en la Champions League a manos de su RB Leipzig. Con solo 33 años ha metido a su equipo en la semifinales de la máxima competición continental y se ha ganado el sobrenombre del 'entrenador del futuro'. Los grandes como el Real Madrid no le pierden de vista y liderará la próxima revolución de los banquillos.

Nagelsmann encabeza una nueva generación de entrenadores en la que, sobre todo, las grandes estrellas del balón dan el salto a los banquillos tras colgar las botas. No es el caso del alemán, que si bien es exfutbolista se vio obligado a retirarse a los 20 años por sus persistentes lesiones de rodilla. Desde ese momento le picó la curiosidad por la pizarra y se convirtió en ayudante de Thomas Tuchel en el FC Augsburgo II.

Las semis de la presente edición de la Champions medirán al alumno contra el maestro. Nagelsmann y su Leipzig contra Tuchel y su PSG. Ha pasado más de una década desde que en 2008 formaran pareja en el banquillo. Doce años en los que Nagelsmann ha crecido, desde convertirse en el entrenador más joven de la historia de la Bundesliga con solo 28 años cuando se hizo cargo del Hoffenheim (2016), hasta que en 2018 recibió la llamada del Real Madrid, que rechazó por no sentirse preparado.

Julian Nagelsmann celebra un gol del RB Leipzig contra el Atlético de Madrid EFE

A Nagelsmann le separan trece años del segundo entrenador más joven de las semis de Champions, su exjefe Tuchel, que tiene 46. También sigue siendo el más joven de las cinco grandes ligas (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue-1). Solo hay otros seis entrenadores en esas competiciones que son menores de 40 años.

La 'escuela Nagelsmann'

La liga que tiene la media más baja de edad de sus entrenadores es la Bundesliga. No podía ser otra. Donde trabaja Nagelsmann tienen una edad media de solo 43,33 años. Además del técnico del RB Leipzig hay otros dos que no llegan a los cuarenta: Florian Kohfeldt (37), del Werder Bremen y Sebastian Hoeneb (38), del Hoffenheim. El bueno de Nagelsmann ha creado escuela en una liga donde el mayor de sus entrenadores es Lucien Favre (62), del Borussia Dortmund.

Italia se llena de caras nuevas

La otra de las grandes que tiene una media de edad que no alcanza los 50 es la Serie A: 47,7. Es curioso porque ahí no hay ninguno entrenador que siga en los treinta, pero sí hay un grupo sólido que no supera los 45. Simone Inzaghi (44 años, Lazio) y Genaro Gattuso (42, Nápoles) se asientan y la atención ahora recae sobre un Andrea Pirlo (41) que debutará como entrenador esta temporada a los mandos de nada más y nada menos que la Juventus. ¿Funcionará la leyenda italiana al frente del campeón italiano?

La Liga, vacía de 'novatos'

La media de edad de los entrenadores de La Liga es de 50,17 años. Solo uno se escapa de los 'cuarentones' y se trata de Diego Martínez (39 años), entrenador del Granada que en su primer año en la máxima categoría ha sido capaz de llegar con un equipo al que ascendió hasta la séptima posición de la tabla. Con Quique Setién al borde del despido, ¿llegará un entrenador de la nueva hornada al banquillo del Barcelona?

Aubameyang y Arteta EFE

Arteta y Lampard, al asalto de la Premier

La Premier League es la liga de las cinco grandes con una media de edad de sus entrenadores más alta: 51,59. Tiene al técnico más veterano de todos, que es Roy Hodgson (73 años, Crystal Palace), pero en el último año ha visto aparecer entrenadores con un futuro alentador por delante y, además, están a los mandos de dos de los equipos de mayor presupuesto de la competición. Se trata de Frank Lampard (42, Chelsea) y Mikel Arteta (38, Arsenal). Además, habrá otro entrenador más, aparte del español, menor de 40 años: Scott Parker, de 39 años, que dirige el Fulham.

Julien Stéphan, la esperanza francesa

La Ligue-1 se queda cerca de la Premier en edad media de sus entrenadores (51,5), aunque también tiene en nómina un técnico que no alcanza los 40 años y que viene pisando fuerte: Julien Stéphan. Técnico del Rennes, a sus 39 años ha metido a su equipo en la próxima edición de la Champions.

Los que vienen

Y, por supuesto, no hay que olvidarse de aquellas leyendas del balón que se forman ahora como entrenadores en ligas de menor nivel o en las categorías inferiores de equipos de máxima categoría. Son los Xavi Hernández, Raúl González, Xabi Alonso y un largo etcétera que pretenden seguir los pasos de Zidane o Pep Guardiola. Ellos serán los que completen una revolución en los banquillos del fútbol europeo que ya da sus primeros coletazos. Nagelsmann quiere ser su máximo exponente.