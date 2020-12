Nagelsmann, sobre su fichaje frustrado por el Real Madrid: "No tenía sentido en ese momento"

Julian Nagelsmann es uno de los entrenadores del momento. Producto de la nueva escuela de técnicos alemanes que han conquistado el mundo del fútbol, se une a los nombres de Klopp, Tuchel o Flick para promocionar el fútbol teutón por el mundo. Sin embargo, él lo hace todavía desde la Bundesliga, como su homólogo del Bayern Munich, pero en un club más modesto.

De momento, se mantiene en el RB Leipzig, aunque habrá que ver qué movimientos hace en un futuro no muy lejano, ya que está considerado como uno de los técnicos con mayor proyección, especialmente por la gran experiencia que acumula ya en a pesar de ser muy joven. Su proyección en Alemania y su rendimiento le han servido ya para hacerse un hueco en muchas quinielas.

Su enorme papel en el que de la bebida energética, y antes en el Hoffenheim, han provocado que los grandes ya se fijen en él y lo incluyan en la lista de grandes entrenadores que siempre suenan cuando hay una gran vacante. Sin embargo, de momento se mantiene en un segundo plano, evolucionando su proyecto en el Leipzig con jugadores como Angeliño o Dani Olmo.

Quizás de ellos pueda aprender algo de español y que le sirva para poder emprender una aventura en el futuro en la liga española, donde algunos equipos estarían encantados de contar con sus servicios. Además, no sería la primera vez que se le relaciona con algún conjunto del panorama nacional.

Interés del Madrid

En el año 2018, el Real Madrid tanteó su fichaje e incluso llegó a hacer algunos acercamientos hacia él y hacia su entorno para valorar la posible llegada del técnico alemán a la 'Casa Blanca'. Allí hubiera contado con el apoyo de jugadores como Toni Kroos, que le hubiera ayudado en su adaptación.

El propio Nagelsmann ha reconocido, más de dos años después, que el Madrid se interesó por él cuando todavía entrenaba al Hoffenheim: "No es que haya llegado a tener delante de mí un contrato listo para firmarlo en aquel entonces". En una entrevista concedida al medio alemán Sport Bild, habla en todo momento de un "primer acercamiento".

Sin embargo, de aquello trascendió que la negociación no prosperó, entre otras cosas, porque el técnico alemán no estaba convencido del paso, por lo que hubiera dicho que no ante una propuesta en firme: "Dije que no tenía sentido en ese momento. Quedaban solo tres semanas para el comienzo de la pretemporada y no sabía nada de español. No hubiera ido acorde ni con mi propia exigencia ni con la del Real. Siempre conviene estar varias temporadas en un club para aprender".

Ahora, Nagelsmann sigue con su carrera de éxito en el Leipzig provocando que su nombre se relacione cada vez más con los grandes del fútbol europeo. Todo hace indicar que, dentro de un proceso normal, le terminará llegando una nueva oportunidad de sentarse en el banquillo de un equipo top.

No obstante, por si acaso, Nagelsmann ya ha dejado una de sus preferencias, aunque más que con un equipo, lo ha hecho con un jugador por el que siente absoluta predilección. Se trata de Cristiano Ronaldo: "Desde fuera se suele ver a la persona que sube su yate a las redes. Pero lo que llegó a decir Sami Khedira, por ejemplo, sobre lo profesional que es a la hora de trabajar es impresionante. Tiene que ser una animal entrenando, el primero que llega y el último que se va". Quizás Nagelsmann pueda ser una buena alternativa para una Juventus en horas bajas que no termina de funcionar con Andrea Pirlo.

