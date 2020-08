Angeliño, el deseado por Koeman para ocupar el puesto de Jordi Alba en el Barça

El FC Barcelona va sumando nombres a la lista de fichajes que quiere acometer Ronald Koeman. El entrenador culé tiene por delante semanas de trabajo con el objetivo de organizar un nuevo proyecto que supere la crisis deportiva. Y, para ello, ya ha dejado claro que se guiará por incorporaciones jóvenes y con futuro.

Una de las posiciones a reforzar es la del lateral izquierdo. Jordi Alba apunta a ser una de las bajas del plantel blaugrana. Entra en esta bolsa de jugadores con cierta veteranía con el club y que ya han cumplido toda una etapa. Para ocupar su posición, según ha adelantado la BBC, el Barcelona piensa en Angeliño.

El defensa gallego tiene 23 años y juega en el Leipzig. Sin embargo, pertenece realmente al Manchester City de Pep Guardiola. En el equipo inglés no ha tenido minutos y, por ello, salió cedido rumbo a Alemania en busca del protagonismo necesario. Y con el conjunto alemán ha cumplido todas sus expectativas.

Angeliño ha disputado 13 partidos en la Bundesliga. Clave para Nagelsmann, solo se ha perdido dos encuentros del calendario marcado. En Champions ha jugado todo y como titular. 90 minutos desde los octavos de final ante el Tottenham, que es cuando llegó al cuadro germano.

Koeman, Larsson y Schreuder EFE

Por si fuera poco, ha aportado dos asistencias fundamentales. Una en la vuelta ante los spurs y otra en el encuentro disputado en Lisboa ante el Atlético de Madrid. No supondría una operación de grandes cifras económicas y sería asumible para la entidad blaugrana. Lo que es un hecho es que, el simple interés en Angeliño, supone la marcha de Jordi Alba.

El Barça deja señalados

El club catalán no ha marcado expresamente los nombres de aquellos jugadores que no van a continuar en el equipo. Sin embargo, los mensajes lanzados desde la entidad han dejado claramente señalados a los jugadores con los que no se cuenta en la plantilla de Koeman.

Mientras que con Messi se ha defendido públicamente la intención de que continúe, con otros jugadores no se ha tomado tal postura tan firme. "Estamos hablando de una generación de jugadores que llevan años ganando títulos sin parar. Han ganado todos los títulos, la época que más se ha ganado de nuestro club, ha sido una generación enorme y hemos disfrutado mucho con ellos", comenzó explicando Bartomeu.

Según el presidente, "con el tiempo siempre es más fácil de opinar. Cuando toma una decisión piensa que es la mejor para el club. Ahora sería muy fácil decir lo que se hizo mal. No quiero hablar mal de nadie. Quiero alabar la figura de los jugadores que nos han hecho el mejor club del mundo. Les felicito y ahora es el momento de empezar a despedir con todos los honores a algunos de estos jugadores".

Esas indirectas han hecho que un jugador como Luis Suárez haya respondido de forma tajante a la directiva: "Se habla de algunos nombres que dio el presidente, de cambios que se pueden dar, pero a mí nadie me dijo que quieren prescindir de mí. Si este es el deseo del club, estaría bien que el responsable que elija hable directamente conmigo. Mejor así que filtrar si soy uno de los que quieren que salgan".

[Más información - El Barça y su revolución en tiempos de Covid-19: venta de las 'vacas sagradas' para costear los fichajes]