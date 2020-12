Streaming en directo | Real Madrid - Granada (La Liga)

El estadio Alfredo di Stéfano abre sus puertas por última vez en este 2020, ya que el partido con el que el Real Madrid cerrará el año será lejos de su casa, frente al Elche el próximo miércoles. Sin embargo, ahora toca recibir al Granada, en un partido en el que Fede Valverde es la única novedad del once titular del conjunto blanco.

Zidane ha decidido parar su plan de rotaciones, algo por lo que fue preguntado en la rueda de prensa previa: "Me hacéis reír, eh. Con cariño -risas-. Si hago rotaciones que por qué las hago. Si no las hago, es que no las hago. Yo tengo claro lo que voy a hacer y voy a contar con mis jugadores".

"Últimamente hemos rotado menos, pero los jugadores están preparados y entrenando bien. Hay muchos partidos hasta final de temporada y cuando les toque tienen que estar metidos", añadió el entrenador francés ante los medios de comunicación. Y es que frente al Granada solo Valverde entra y lo hace por la baja por lesión de Modric.

Fede Valverde, en un partido del Real Madrid en la temporada 2020/2021

"Está con molestias. Lo que tiene, esperemos que sea poca cosa. No vamos a arriesgar, aunque por lo que hemos visto es poco. A ver si en estos días de descanso podemos recuperarle rápido", señaló Zinedine Zidane sobre cómo se encuentra Luka Modric, quien acabó con sobrecarga el duelo frente al Eibar del pasado fin de semana.

Ante el Eibar, los blancos lograron la quinta victoria consecutiva entre Liga y Champions. Ahora van a por la sexta frente al conjunto nazarí, que marcha séptimo en el campeonato doméstico con seis victorias, tres empates y cuatro derrotas, habiendo marcado 17 goles por los 20 que han encajado.

