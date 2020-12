Rodrygo y Fede Valverde, en el once titular del Real Madrid ante el Granada

El año llega a su final y con él también las últimas temporadas de este 2020. Al contrario que otras temporadas, esta vez sí hay fútbol por Navidad y es este miércoles cuando el Real Madrid recibe al Granada en el estadio Alfredo di Stéfano, en el partido correspondiente a la jornada 15 del campeonato doméstico.

Para este duelo, el penúltimo del año para los blancos, Zidane no puede contar con un Modric que acabó con una sobrecarga el partido ante el Eibar. El que sí está entre los elegidos es Hazard, aunque el belga no se encuentra en el once titular. Tranquiliadd con el '7' de cara a que recupere la confianza y la sonrisa.

"Está con molestias. Lo que tiene, esperemos que sea poca cosa. No vamos a arriesgar, aunque por lo que hemos visto es poco. A ver si en estos días de descanso podemos recuperarle rápido", dijo Zidane sobre el croata en rueda de prensa. Mientras que de Hazard explicó que estaba "muy bien anímicamente" y que hay que tener "paciencia".

Otro que ha regresado a la lista de convocados es Vinicius, quien fue baja para el partido en Ipurua por un proceso estomacal. Ya recuperado, el brasileño tampoco será titular con el Real Madrid. en esta ocasión, ya que repite como extremo izquierdo el otro joven brasileño del equipo: Rodrygo.

No varía Zidane su plan. Si otros años el entrenador francés se había caracterizado por hacer de la rotación un verdadero arte, en estas últimas semanas está apostando por un bloque muy definido, en el que va realizando unos mínimos retoques. En esta ocasión, la única variación es la entrada de Fede Valverde por el lesionado Luka Modric.

El resto, los mismos de la victoria frente al Eibar el pasado fin de semana. Junto a Rodrygo, forman el tridente de ataque Lucas Vázquez por la derecha y Benzema como delantero centro. El gallego se mantiene en el once, premio al buen rendimiento y a la entrega y comprobación de que la meritocracia sigue latente en el Real Madrid.

Además de Fede Valverde, Casemiro y Kroos se sitúan en la medular, quedándose así Odegaard en el banquillo a la espera de una nueva oportunidad. En defensa, los cuatro intocables: Carvajal, por banda derecha; Varane y Sergio Ramos, como pareja de centrales; y Ferland Mendy, en el flanco izquierdo.

Bajo los tres palos, una semana más está Courtois. El guardameta belga no se ha perdido ni un solo encuentro en lo que va de temporada 2020/2021, algo que ha dejado a Lunin inédito hasta el momento. El portero ucraniano continúa a la espera de que llegue su momento.

Once titular

Los once elegidos de Zinedine Zidane para enfrentar al Granada, en el partido correspondiente a la jornada 15 de La Liga, son: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Rodrygo.

