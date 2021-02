Fernando Hierro: "Me gustaría que Sergio Ramos pudiese acabar su carrera en el Real Madrid"

El futuro de Sergio Ramos mantiene al madridismo en alerta. Sobre la situación del futbolista ha hablado Fernando Hierro, quien asegura que su deseo es continuar viendo de blanco al de Camas y que pueda retirarse como jugador del conjunto merengue en un futuro.

"Me gustaría que se quedara y acabara su carrera en el Madrid. Hay que tener en cuenta muchas cosas en una situación así. En primer lugar, el tipo de jugador que es, su nivel y el nivel que aún ofrece. No se puede olvidar eso. Cuando se ofrece una ampliación de contrato hay que valorar eso. Llegó al Madrid con 19 años y ahora es el capitán, el emblema del equipo", ha apuntado.

"Y hay otra cosa, su rendimiento no ha bajado aunque tenga 34 años, su profesionalidad, su actitud. Incluso le veo mejor que antes, más centrado que nunca. Y eso es algo que el club debe tener en cuenta. Si yo tuviera que tomar la decisión, me gustaría que Ramos pudiera acabar su carrera en el Madrid", ha añadido en una entrevista para The New Arab.

Zinedine Zidane

También ha hablado sobre Zidane y la injusticia que hay hacia la figura del entrenador francés: "Creo que cada vez hay menos justicia en el fútbol. La justicia se basa en los resultados. Ahora todo está a golpe de click, todo es mucho más rápido que antes. Y quizá el papel del entrenador es más débil que antes".

"En otro tiempo no pasaría nada si un entrenador tiene un mal año después de tres temporadas de gloria. Y el papel del entrenador es el primero que se cuestiona, algo que siempre ha pasado en el fútbol, pero que creo que ahora es más acusado. No es sólo una cuestión de perspectiva. Zidane es un entrenador especial, diferente. Es tranquilo, y a los aficionados del Madrid les gusta eso", ha continuado Fernando Hierro.

Zinedine Zidane, en su regreso a los entrenamientos con el Real Madrid tras superar la Covid-19

Antes de terminar de hablar de Zidane, ha lanzado una reflexión: "Si miramos a todos los entrenadores con una carrera larga en el Madrid, el perfil es similar: un hombre de club, que conoce la cultura de la institución. Zidane ha ganado tres Champions con el Madrid y parece que no ha hecho nada".

"Es el mismo perfil que tenía como jugador, siempre tranquilo hasta después de ganar un Mundial o una Champions como la Glasgow. Y es igual como entrenador. Es el tipo de técnico que es discreto cuando los resultados son buenos y que ocupa el foco si son malos. Creo que entiende lo que el club necesita y con la mentalidad ganadora del Madrid eso no es fácil", ha sentenciado.

Cristiano Ronaldo

También se ha referido a la salida de Cristiano Ronaldo: "Siempre va a estar entre los mejores del mundo. Lo que ha logrado en su carrera es de locos, es el máximo goleador en la historia del fútbol, eso lo dice todo. A Cristiano siempre se le va a echar de menos porque en el Madrid rindió al más alto nivel, no solo en términos de goles, sino también en profesionalidad y compromiso. Cualquier club del mundo echaría de menos a un jugador así. Pero también hay que entender que cuando un jugador se va, se va, y son los demás los que deben demostrar".

Rivales

Sobre el gran rival para La Liga, Fernando Hierro ha señalado que "las Ligas son muy largas", pero que el Atlético de Madrid "es un equipo que compite muy bien, con una plantilla profunda". "Teniendo en cuenta la ventaja que tienen y el calendario, creo que tiene un gran porcentaje de posibilidades de ganar esta Liga. Son muy competitivos y tengo la sensación de que realmente creen que pueden ser campeones este año. Les veo muy centrados, son difíciles de ganar y muy maduros. Aunque Madrid y Barça están cogiendo regularidad, creo que el Atleti tiene La Liga en sus manos, aunque todo se decidirá en las tres o cuatro últimas jornadas", ha añadido.

Fernando Hierro

Y del Atlético al Bayern Múnich en la Champions League: "En cuanto a la Champions, es una competición tan peculiar, tan atractiva, que es difícil pronosticar. Es una competición corta, los equipos pueden cambiar mucho de diciembre a febrero, incluso con fichajes... Pero veo al Bayern muy fuerte, competitivo, y también al City, que ha crecido en la Premier. Pero hay muchos grandes equipos, ese Barça - PSG, el Madrid siempre, Atlético, Liverpool... es una competición muy especial, pero el Bayern es fuerte, poderoso, y el hecho de ser los vigentes campeones les puede dar más consistencia".

