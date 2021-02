Sergio Ramos: "Estoy muy contento de cómo ha salido la operación"

Sergio Ramos pasó por quirófano el pasado fin de semana y estará alrededor de seis semanas de baja por este motivo. El capitán del Real Madrid ha querido mandar un mensaje a todos sus seguidores en su regreso a casa, después de todos los mensajes de cariño que ha recibido.

El central de Camas ha asegurado que está "muy contento de cómo ha salido todo" y también que va a trabajar muy duro para "volver cuanto antes para ayudar al equipo", ya que "queda mucha temporada por delante". Esto último es un punto importante después de los resultados que han puesto en entredicho si el Real Madrid pueda ser capaz de ganar un título esta temporada 2020/2021.

"Hola a todos, ya estoy de vuelta en casa. Al final me ha tocado pasar por quirófano, a nadie le gusta estar en esa situación. Gracias a Dios, ha salido todo fenomenal. Era recomendación médica y no me quedaba otra", ha comenzado diciendo Sergio Ramos en sus redes sociales.

"Estoy muy contento de cómo ha salido todo y que intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo porque queda mucha temporada por delante. También quiero agradecer al doctor Leyes y a todo su equipo por el trato y el trabajo excelente en la operación", ha continuado el internacional español.

Para finalizar, el capitán blanco le ha hablado directamente a los aficionados del Real Madrid: "Y cómo no, acordarme de todos vosotros por esos mensajes de tanto cariño que me han llegado al corazón y me dan ánimo para volver más fuerte. Un saludo muy grande. Volveremos".

Objetivo Champions

Ramos se perderá la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el Atalanta, aunque de superarla, el objetivo es que esté listo para los cuartos de la máxima competición continental. Además, tampoco estará en los duelos de La Liga ante Huesca, Getafe, Valencia, Valladolid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Elche y Celta. Sí estaría en El Clásico (11 de abril).

Mientras todo esto ocurre, de lo que más se habla es de si acabará renovando con el club de Concha Espina o no. Este mismo lunes, Felipe del Campo ha asegurado en Directo Gol que la firma está más cerca que nunca y que Sergio Ramos renovará hasta junio de 2023, esto es por las dos próximas temporadas: la 2021/2022 y la 2022/2023.

