Varane se viste de Sergio Ramos: líder en ataque y defensa del Real Madrid

Raphael Varane está ante un momento muy importante en su carrera deportiva y en el Real Madrid. El jugador francés afrontará los próximos meses de competición con la ausencia de Sergio Ramos, el líder la defensa blanca. El camero arrastraba unas molestias en la rodilla y ha tenido que ser operado del menisco interno, una lesión que al final le tendrá de baja entre 6 y 8 semanas. Mucho tiempo hasta que el capitán vuelva a estar a pleno rendimiento.

Por eso, el central francés del Real Madrid afrontará, casi en solitario, dos meses que serán trascendentales para el futuro del equipo, ya que se jugará todas sus opciones en la Champions League y deberán seguir dando la talla en La Liga, donde los blancos están obligados a no fallar para poder seguir soñando con pelearle el título al Atlético de Madrid y al Barça.

Para Varane, será un momento trascendental ya que deberá asumir el liderazgo defensivo del conjunto blanco y, además, intentar solventar la falta de gol que tendrá el equipo madridista con la baja del capitán. Sergio Ramos es una garantía de gol en el juego aéreo y ahí será el francés quien tenga que dar un paso al frente, como ya hizo en el partido frente al Huesca.

Varane celebra su gol ante el Huesca con Nacho y Mariano Reuters

El doblete del jugador galo en El Alcoraz fue vital para que los blancos sumaran los tres puntos en encuentro donde se jugó a buen nivel en determinadas fases del choque, pero en el que jugadores como Benzema o Asensio no tuvieron suerte de cara al gol. Ahí apareció Varane, sobre las alturas de la ciudad aragonesa, para rescatar dos balones de delantero centro y marcar dos goles que valieron tres puntos y una semana de tranquilidad.

Las bajas en defensa del Real Madrid se multiplican, y los jugadores que quedan sanos como Varane, Nacho, Mendy o Marcelo tienen la presión de no caer y dejar al equipo en cuadros. Los últimos en unirse a un largo parte de bajas han sido Odriozola y Eder Militao, dos jugadores que tenían ante sí una oportunidad enorme y que no la podrán aprovechar. Tal y como informó EL BERNABÉU, los dos están en la cuerda floja y se espera alguna oferta por ellos este próximo verano.

Sin embargo, Rapha Varane no tiene en duda su momento futbolístico y físico, si no que su futuro también está a debate. Era el central que debía liderar al Real Madrid del futuro, pero lo que se ha demostrado en las últimas temporadas es que no ha mostrado con claridad si tiene la jerarquía y la personalidad suficiente para sustituir a Sergio Ramos como eje de la zaga. Ahora lo podrá demostrar.

El futuro de Varane

Si el Real Madrid no puede confiar en el galo como su nuevo central franquicia, su futuro podría estar lejos del equipo blanco. El contrato de Raphael Varane termina en el año 2022, es decir, al final de la próxima temporada, pero tal y como se ha contado en EL BERNABÉU, el club no ha tomado todavía una decisión sobre si ofrecerle una renovación o buscarle una salida.

La carta de Varane es una de las más importantes de la actual plantilla ya que por su edad y su categoría es uno de los jugadores que mayor valor de mercado tiene según todos los especialistas. No obstante, si finalmente en el Real Madrid deciden que el camino correcto no es la renovación habría que tomar una decisión difícil e impactante.

Varane supera a la defensa del Huesca y remata a gol REUTERS

Teniendo en cuenta que Varane termina contrato en 2022, si tanto el club como el jugador llegan a la conclusión de que no es lo mejor para ambas partes ampliar esa vinculación, se deberá buscar una salida este mismo verano, ya que el jugador quedaría libre el curso siguiente y sería la última oportunidad del Real Madrid para sacar dinero por uno de sus mayores activos. Además, también se ahorraría su elevada ficha.

Los próximos meses son muy importantes para un Raphael Varane que tiene hasta final de temporada para tomar una decisión tanto en el futbolístico como en lo contractual, ya que el Real Madrid hará lo propio y aunque pueda sonar impactante, la continuidad del central galo no está asegurada. Además, personas cercanas a su entorno se han encargado de filtrar un posible interés del PSG, algo que llegado el caso, debería demostrar, en una situación muy parecida a la que vive Sergio Ramos, por quien no han llegado ofertas. El futuro de Varane está a prueba en los próximos meses y el camino a seguir debe ser el mostrado en Huesca, una gran representación del liderazgo que se le pide y que es capaz de dar.

