Zidane y su futuro: "¿Cumplir con mi contrato hasta 2022? Ya veremos"

Zinedine Zidane no ha tenido mucho tiempo de saborear la remontada del Real Madrid frente al Huesca de este pasado fin de semana. El técnico francés no ha podido descansar demasiado pensando en cómo superar los problemas en forma de lesiones que tendrá que afrontar en el encuentro de este martes ante el Getafe y sobre ello hablará en rueda de prensa. Los blancos recuperan el partido aplazado de la primera jornada de La Liga que no disputaron al contar con más descanso al inicio de la temporada.

El entrenador tendrá nueve bajas para este choque después de que haya confirmado este lunes los problemas físicos de Álvaro Odriozola y Eder Militao. Ninguno de los dos se han entrenado con el grupo en la última sesión previa al encuentro. Estos dos se unen a Sergio Ramos y Eden Hazard, bajas de larga duración, y a Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Fede Valverde y Rodrygo Goes, que siguen recuperándose de sus lesiones. Además, Toni Kroos no podrá estar al haber visto la quinta amarilla.

Con este gran problema, al menos ha recibido una buena noticia con el estado de Isco Alarcón. El malagueño se perdió el partido frente al Huesca después de sentir unas molestias en la espalda en el entrenamiento previo a ese choque. Serán 12 jugadores de la primera plantilla los que tendrá a su disposición, 10 de campo. Es por lo que Zidane tendrá que tirar del Castilla para completar una convocatoria que volverá a llamar la atención.

Zinedine Zidane, en rueda de prensa

Sobre estos problemas físicos, la tendencia del equipo y su último enfado en rueda de prensa, el galo ha dejado varios titulares en torno a lo que concierne al partido. Con la intención de seguir la tendencia positiva que se inició en Huesca, Zidane quiere dejar a un lado todos los malos pensamientos y las sensaciones negativas que llegan desde fuera del club.

Operación de Ramos

"Bueno. Como siempre. Sergio estaba al límite. Si había un riesgo, era complicado. Ha salido todo perfecto y es lo más importante. Le queremos recuperar cuanto antes. La operación ha ido bien. Ahora se tiene que recuperar. Él está bien de ánimo para volver".

El calendario

"Lo hemos hablado muchas veces. El calendario es una locura. Cuando tú tienes jugadores lesionados, más todavía. Ya lo hemos hablado, no tengo nada más que decir. Es lo que hay. Jugaremos mañana, el fin de semana... hay muchos partidos. Tenemos que estar preparados y pensar en que es una temporada es muy difícil y diferente. Hay que adaptarse al fútbol de hoy".

Isco

"Isco ha entrenado con normalidad. Es el primer entrenamiento. Veremos. Mili y Odri están de baja. Veremos los demás. Lucas y Carva no van a estar mañana".

La decisión de Ramos

"Esto se decide en el club con gente competente. La decisión importante es la de Sergio. Él quiere jugar siempre. Entre un partido y otro se ha dañado más su menisco. La decisión es difícil. Ahora hemos decidido esto y va a hacer todo lo posible para volver".

Preocupados porque se marche

"Lo importante es el día a día. El otro día pasó lo que pasó. Los que estamos aquí nos merecemos trabajar y es lo que queremos hacer. El resto... sabes... cada uno puede opinar, puede decir lo que quiera. Lo que te puedo decir es lo que vamos a hacer dentro. Creemos en lo que hacemos, trabajamos y queremos recuperar a los jugadores para acabar bien".

Benzema y las faltas

"Esto puede pasar. Yo también lanzaba faltas y había muchos jugadores y tiraba una de 10. Karim tiene calidad, como Sergio, como Luka... Es una cosa entre ellos. Lo hablamos antes del partido. Al final es la sensación. El que mejor esté, la tira".

¿Cuestionado por el club?

"Nosotros estamos en el mismo barco. Me siento respaldado con todos. Tú puedes pensar que dije eso porque lo tengo que decir. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a hacer las cosas bien. Hay dificultades en una temporada. Hay que aceptar cuando las cosas son difíciles. Queremos cambiar la situación. Tenemos un equipazo. Son muy buenos. ¿Que nos cuestionen? Eso no nos va a impedir que estemos fuertes".

Seguir el año que viene

"Es una pregunta un poco... (Risas) Yo vivo el día a día. Es ahora, es mañana, el partido de mañana... El resto, no sé qué va a pasar. Nosotros tenemos todos la mente en el partido de mañana".

Nunca se iría en las malas

"¿Por qué voy a abandonar? Es impresionante macho. Yo estoy haciendo lo que me gusta. Estamos tocados un poco, pero es la vida del ser humano. Vamos a pelear, tenemos que hacer cosas buenas con la plantilla que tenemos. El Real Madrid es un gran club y siempre hay que competir. Siempre habrá cambios aquí".

Canteranos

"Motivación no creo que sea el problema. Los jugadores están muy contentos por entrenar con el primer equipo. Están preparados. Últimamente tenemos muchas bajas. Veremos cómo vamos a administrar eso mañana".

El juego del Getafe

"Son datos. Es un equipo que compite muy bien y nosotros también. Conocemos las dificultades, es un partido de Primera. Estaba hablando con mi gente y estábamos hablando de la Segunda que hay un nivel muy alto. En España se juega muy bien al fútbol. Tendremos que pelear y luchar para sumar los tres puntos".

Contrato hasta 2022

"Ya veremos. Lo importante es que este año es lo que miro, partido a partido y día a día".

Dudas sobre Ramos

"Nunca ha habido dudas sobre el compromiso de Sergio. Cuando estás un poco tocado y lesionado, puede pasar lo que ha pasado. Si Sergio hubiera seguido así y se hace más daño y no puede jugar toda la temporada, sería más complicado. Es una buena decisión y respetable. Nunca se duda por el compromiso de Ramos".

