El reciente ganador del premio 'The Best' ha sido considerado por muchos como el mejor jugador de la temporada. No solo se ha hartado a marcar goles, como lleva haciendo los últimos años, sino que además ha sabido liderar a un equipo único que ha arrasado el fútbol europeo consiguiendo el triplete. Lewandowski es el ariete del este equipo de ensueño.