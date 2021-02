Plaga de lesiones en el Real Madrid: en busca del porqué y la preocupación para la Champions

La crisis de las lesiones no cesa en el Real Madrid. La de Dani Carvajal es la última de una larga lista que ronda las 40 lesiones esta temporada y coloca al club blanco muy por encima de sus principales rivales, Atlético y Barcelona, que han sufrido la mitad de problemas físicos. Y es que el equipo de Zinedine Zidane lleva cargando toda la campaña con una pesada mochila en forma de bajas que no da un respiro.

"No lo entiendo, son muchas y estoy preocupado", decía Zidane resignado tras el partido contra el Valencia al ser preguntado por la lesión de Carvajal y las de su plantilla. Se busca una razón para estar sufriendo tantas lesiones esta temporada, ya que con cada lesión que se suma parece más claro que no puede ser fortuito. ¿Se asumen riesgos en las reapariciones de los jugadores? ¿La preparación no está siendo buena?

Zidane no quiere señalar a nadie de su cuerpo técnico, pero quiere una solución. Los números blancos son muy graves. Apenas un puñado de jugadores del primer equipo han estado exentos de lesiones. Sin contar a Courtois y Lunin, solo cuatro futbolistas de campo no se han perdido ningún partido por lesión: Varane, Mendy, Casemiro y Vinicius. Y hay que decir que Casemiro y Lunin pasaron el coronavirus, Vinicius sufrió una gastroenteritis y Courtois y Varane volvieron 'tocados' de un parón de selecciones.

Zidane da órdenes a los jugadores del Real Madrid desde la banda del Alfredo Di Stéfano REUTERS

Actualmente, contando con la de Carvajal, el Madrid cuenta con ocho bajas en su plantilla: Sergio Ramos, Militao, Carvajal, Odriozola, Marcelo, Fede Valverde, Rodrygo y Hazard. La defensa, actualmente, está con lo justo, siendo Lucas, Varane, Nacho y Mendy lo único que hay en el primer equipo, provocando que en los últimos tres encuentros (Huesca, Getafe y Valencia) la cantera haya completado las convocatorias.

En el Real Madrid reina el desconcierto y Zidane está enfadado. "Las lesiones no son mala suerte", se le ha escuchado en más de una ocasión decir al técnico galo. Parece hasta un milagro que, con el doble de bajas que Atleti y Barça, el equipo se mantenga en la pelea por La Liga a cinco puntos por debajo de rojiblancos (con dos partidos más) y tres por encima de azulgranas (con un partido más).

Bajas para Champions

Pero el Madrid parece quedarse sin margen para dar con una solución con la plaga de las lesiones. Los octavos de la Champions League ya están aquí y llegan las primeras curvas de la parte crucial de la temporada, donde los títulos se decidirán y el calendario se volverá a apretar llevando al límite a las plantillas. El Madrid, que no puede permitirse más lesiones, ha encendido las alarmas.

De hecho, el Madrid de Zidane llega a la ida de los octavos de Champions en una situación que a nadie le gustaría. Habiendo perdido a Jovic y Odegaard en el mercado de invierno, las bajas se hacen todavía más duras. El miércoles que viene, el 24, los blancos visitarán Bérgamo para medirse al Atalanta y, a ocho días, se trabaja a contrarreloj para recuperar efectivos, teniendo que jugar en medio (sábado 20) contra el Valladolid en Liga.

Para la ida están descartados Ramos, Carvajal, Marcelo, Rodrygo y Hazard. Recuperar a Valverde, que parece el siguiente, sería una gran noticia y está por ver si se le unen dos jugadores de segunda línea y que dotarían a la defensa de algo de profundidad: Militao y Odriozola. Aún así, las bajas son muy importantes y dolorosas para el regreso a la competición en el torneo que más ilusión crea cada temporada.

