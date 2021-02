Carvajal y su mensaje de esperanza al madridismo: "Volveré mejor y más fuerte que nunca"

La lesión de Dani Carvajal ha sido un importante mazazo para el Real Madrid y para todo el entorno cercano a la plantilla. El lateral diestro del equipo blanco es una pieza fundamental en los esquemas de Zinedine Zidane y volver a caer lesionado justo el día de su regreso ha sido un golpe muy duro para todos, aunque en especial para el propio jugador.

Carvajal regresaba tras varias semanas fuera en el duelo frente al Valencia. En una jugada por la banda derecha, el lateral intentó controlar el balón estirando su pierna diestra y, a pesar de que no parecía que hubiera hecho un movimiento excesivamente exigente o extraño, rápidamente sintió que algo no iba bien. No pudo ni disputar la pelota.

El lateral blanco no aguantó ni media hora sobre el terreno de juego y acto seguido, tras levantar la mano en señal de clemencia y manifestando que se salía de la jugada sin tan siquiera intención de jugar el balón, se marchó del césped rumbo a los vestuarios, completamente destrozado y cabizbajo. Carvajal estaba roto, no solo anímicamente por verse otra vez fuera, sino físicamente, ya que la lesión ha sido incluso más grave de lo que cabía esperar.

Carvajal tras recaer de su lesión ante el Valencia

El pinchazo sentido por el jugador del Real Madrid no había sido un simple aviso, sino que era una nueva lesión que tendría a Dani durante varias semanas fuera. Esta mañana se han confirmado los peores pronósticos, algo que el propio futbolista ya intuía. Carvajal padece una lesión muscular con afectación al tendón que podría tenerle en el dique seco cerca de seis semanas, aunque teniendo en cuenta la reincidencia del jugador, ese plazo podría alargarse incluso hasta los dos meses.

Se trata de la lesión muy parecida a la sufrida por Rodrygo, aunque la del jugador brasileño fue algo más grave, por lo que su baja se alargará seguramente hasta los tres meses. Sin embargo, para el lateral del Real Madrid y de la selección española se ha tratado de una pésima noticia porque da continuidad a una temporada que está siendo lamentable para él. Carvajal lleva arrastrando problemas físicos desde antes de la Supercopa de España y este problema ha terminado por dejarle muy tocado.

Carvajal no se rinde

Sin embargo, la fortaleza de Dani Carvajal no solo es física, sino que también es mental. Por ello, lejos de hundirse y venirse abajo a pesar del tremendo palo que se ha llevado, el jugador del Real Madrid ya ha cambiado el chip y está intentando meterle positividad al asunto para salir del bache cuanto antes con la mayor de las energías.

A través de sus redes sociales ha querido mandar un mensaje a todo el madridismo para explicar como ha vivido estas últimas horas tan extrañas y complicadas, marcadas por su regreso y su nueva lesión: "Ayer comenté con algunos compañeros que la noche del sábado tenía mariposas y nervios por volver a hacer lo que me apasiona, he trabajado duro para ello en estas últimas semanas... Ahora toca asimilar este último bache y desde ya iniciar una cuenta atrás para volver a tener esas sensaciones tan especiales".

Por último, Carvajal quiso despedirse mandando un mensaje de aliento y esperanza a toda la afición, pero también a él mismo, que sabe que gracias a su capacidad de trabajo y a su fortaleza y voluntad, podrá superar este trance: "Solamente quiero trasmitiros un mensaje, voy a volver mejor y más fuerte que nunca. Gracias a todos los mensajes de ánimo".

