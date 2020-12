El presidente de UEFA responde a Florentino Pérez sobre la reforma del fútbol europeo

La Superliga Europea y los proyectos que se están llevando a cabo en la sombra para reformar el fútbol del Viejo Continente siguen de actualidad. Después de que Florentino Pérez se pusiera al frente del cambio durante la última Asamblea de Socios del Real Madrid, donde pidió que no se retrasaran mucho más estas nuevas competiciones, ahora ha encontrado una nueva voz crítica en Aleksandr Ceferin, presidente de UEFA, uno de los principales perjudicados.

En una entrevista con el diario esloveno 24.ur, el máximo responsable del ente europeo ha criticado directamente al presidente blanco. "Este es el sueño de Florentino Pérez durante los últimos 30 años. Dos principales candidatos a la presidencia del Barcelona se oponen públicamente a la Superliga, así como Bayern, Juventus y clubes ingleses. Solo ve fútbol hoy, tal vez mañana, pero no va más allá", expuso Ceferin.

Mientras, en el seno de UEFA siguen trabajando para cambiar su máxima competición continental. "Estamos hablando de no jugar el fin de semana porque queremos mantener el valor de las ligas nacionales. Pero queremos un sistema un poco diferente, más interesante, que incluya absolutamente todo. Este sueño de jugar la Champions League será tan especial como lo es ahora", argumentó sobre ese nuevo formato que quieren plantear para 2024.

Florentino Pérez, en la asamblea del Real Madrid: "La reforma del fútbol no puede esperar"

Lo que ha acelerado esas conversaciones para cambiar el fútbol es la pandemia y la crisis económica que ha venido junto a ella. El frente que tienen que superar los clubes en este 2021 es muy importante, por lo que el montante económico que va emparejado a estas nuevas competiciones es tan trascendental. De cara a frenar este ímpetu rupturista, Ceferin también ha actualizado la situación del regreso de los aficionados a las gradas.

"No dormimos mucho, tenemos que trabajar día y noche. Hablamos con los gobiernos. Charlamos más de salud más que de fútbol. Primero veremos lo rápido que se llevará a cabo la vacunación, qué tan importante será la vacuna. Nos estamos preparando para que la final sea como todos los años", expuso el responsable de la UEFA.

En línea con Tebas

Una vez realizó estas declaraciones Florentino Pérez, Javier Tebas saltó en su cuenta de Twitter para buscar la polémica. "Creo que el presidente del Real Madrid anda muy despistado con el tema de la Superliga, deben informarle mejor", expuso el presidente de LaLiga, viendo seriamente amenazado su modelo de competición que impulsa su organismo para el fútbol español. El aragonés no estaba muy contento de escuchar estas palabras como quedó claro en sus redes sociales.

Antes de escuchar al presidente blanco, Tebas ya había calificado esta reforma de "una idea de barra de bar a las tres de la mañana", aunque unos días después aclaró en El Partidazo de COPE que "lo de la Superliga es clandestino". "Si realmente hubiera 10-12 clubes queriendo Superliga, lo dirían y sería público. Es todo clandestino, escondidos y en el bar. No hay oficialidad. No me consta. La Superliga es inviable. Quien diga que esto es viable, es que no conoce bien el negocio del fútbol, por muy buen empresario que puede ser, es porque no conoce el ámbito económico y jurídico de todo esto", también dijo en palabras al medio Goal.

[Más información: Florentino Pérez lidera el cambio: "La reforma del fútbol no puede esperar"]