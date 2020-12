El 'Papu' Gómez, cada vez más cerca de dejar el Atalanta: Milan e Inter pelean por su fichaje

La situación en el Atalanta es casi insostenible. El rival en los octavos de final de la Champions del Real Madrid atraviesa por un momento realmente complicado, especialmente a nivel de vestuario. Los italianos no fluyen al mismo ritmo que la temporada pasada, pero la inestabilidad que reina dentro de la plantilla hace que la situación sea todavía más catastrófica.

Los enfrentamientos ente el técnico Gian Piero Gasperini y la estrella del equipo, Alejandro Darío el 'Papu' Gómez son una constante y amenazan con romper la unidad del grupo. Dentro del vestuario hay partidarios de ambos bandos, pero la realidad es que el equipo está notando la ausencia del jugador argentino y que el juego y los resultados se han resentido a raíz del enfrentamiento.

Aun así, parece que ninguno de los dos da su brazo a torcer. Gasperini sigue sin dar los minutos habituales al 'Papu' e insta al club a tomar una solución drástica que pueda poner fin al conflicto antes de que lleguen los momentos decisivos del curso. Por su parte, el jugador de la albiceleste tampoco se retracta de su posición y se manifiesta a través de las redes sociales buscando el apoyo de la afición y esperando a su posible marcha para destapar lo sucedido.

El 'Papu' Gómez en un partido de Champions con el Atalanta Instagram (papugomez_official)

Mientras tanto, la entidad de Bérgamo sigue dejando que pase el tiempo con la esperanza de que todo se pueda solucionar a pesar de que faltan pocos días para que se abra el mercado de fichajes de invierno y ya hay varios equipos que han mostrado interés por el jugador argentino.

Los conflictos de Gasperini y Gómez son sabidos por todos los clubes de la Serie A y casi de Italia, por ello, en cuando el 'Papu' se decida a abandonar definitivamente el equipo, o cuando el Atalanta se lo permita, escuchará ofertas de clubes muy importantes de la liga italiana que ya han preguntado por él para incorporarlo a sus filas.

Lo que parece casi un hecho es que el 'Papu' no estará más allá del mes de enero en el Atalanta y que, por lo tanto, no se medirá al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, restando así una de sus mejores opciones al conjunto de Bérgamo. Gómez es la estrella absoluta, el jugador diferencial de calidad y talento que conecta el centro del campo con los jugadores de arriba. Su marcha no solo se notará en su propia ausencia, sino en la pérdida del mejor complemento posible para Duván Zapata o Luis Muriel.

La guerra Milan - Inter

El hecho que añade mayor complicación al caso es que el interés que le ha llegado al entorno del 'Papu' no es precisamente de equipos modestos de Italia, por lo que, si tenía alguna opción de replantearse su situación por falta de ofertas, no lo será así, ya que candidatos al título lo quieren y están dispuestos a entrar en la pelea.

'Papu' Gómez EFE

Desde Italia ya apuntan a que hay una guerra entre Milan e Inter por convencer al 'Papu' de que con ellos será nuevo campeón de la Serie A. En estos momentos, el futuro del argentino parece que estará en San Siro, aunque todavía es pronto para saber en cuál de los dos lados, si en el rossonero o en el neroazzurro. Por si esto fuera poco, equipos como Juventus, Nápoles o Roma no han dicho todavía su última palabra en la que parece que será una de las bombas del mercado invernal y que podría afectar positivamente al futuro del Real Madrid.

