El Real Madrid busca continuar su gran racha ante el Eibar y no perder contacto con el liderato

El Real Madrid se encuentra en uno de los mejores momentos de la temporada. Seguramente, en la situación que todos deseaban a principios de un curso que empezó con demasiadas dudas y con resultados negativos que han supuesto un duro peaje para los blancos. Sin embargo, ahora parecen haber encontrado esa velocidad de crucero y esa inercia ganadora que dan las buenas dinámicas.

El conjunto de Zidane tocó fondo y se encontró ante una situación límite cuando su supervivencia en Liga y en Champions dependía de vencer al Sevilla y al Borussia Monchengladbach. No obstante, los blancos solventaron con aplomo sus dos primeras bolas de partido y se presentaron ante el reto más difícil, doblegar a un Atlético de Madrid al que muchos ya veían como ganador del campeonato nacional. El Real Madrid lo volvió a hacer y se llevó con autoridad un derbi en el que no tuvo rival.

Sin embargo, una vez superados los partidos de máxima presión, esos en los que el conjunto merengue se mueve como pez en el agua, llegó el duelo frente al Athletic Club. Ahí creyeron muchos que estaría de nuevo el escalón en el que tropezarían los de Zidane. No obstante, demostraron estar en esa buena racha en la que todo o casi todo sale, y ganaron sin realizar un partido especialmente bueno, pero solvencia.

Buen momento de forma

En esas condiciones llegan los blancos al partido contra el Eibar, con la necesidad de seguir ganando para no perder contacto con la cabeza de LaLiga que sigue ocupando un Atlético de Madrid con 29 puntos y dos partidos menos que los blancos. A pesar del buen momento de forma, los de Zidane están obligados a ganar para evitar que los 'Cholo' Simeone obtengan de nuevo aire fresco en el primer lugar de la tabla.

Dani Carvajal y Sergio Ramos, durante el derbi LaLiga

El partido ante el Eibar, este domingo a las 21:00 horas de la noche, será uno de esos que no gustan especialmente a los futbolistas de equipos grandes. Equipo correoso, siempre competitivo a pesar del puesto que ocupe en la tabla, campo pequeño en aspecto visual y a una hora difícil teniendo en cuenta que el mes de diciembre está a punto de romper su hoja en el calendario y de que el frío ya aprieta. Por ello, los de Zidane tendrán que entrar en calor a la velocidad de la luz para salir enchufados.

El técnico galo estaba de celebración esta semana porque más de 500 días después volvía a contar con toda su plantilla al completo. Sin lesiones, ni sanciones, ni enfermedades ni la presencia del coronavirus. Estaban todos, y así parecía que sería en la convocatoria. Sin embargo, ha sido aproximarse un nuevo encuentro y aparecer las bajas.

La menos preocupante, porque realmente no es una baja, sino una ausencia, es la de Eden Hazard. El belga ya está totalmente recuperado de su última lesión y ha completado varios entrenamientos esta misma semana al mismo ritmo que sus compañeros. No obstante, Zidane ha preferido no correr riesgos y ha decidido darle unos días más al belga para su reaparición.

Hazard entrena con el Real Madrid

Las otras bajas del equipo, y que tampoco preocupan en exceso, son la de Vinicius, fuera por unos problemas estomacales, y la de Isco Alarcón. El malagueño ha recibido un fuerte golpe en el tobillo en el último entrenamiento y, aunque se ha descartado una lesión grave, se ha caído de la lista de convocados para enfrentarse al Eibar.

A pesar de estas tres bajas, la convocatoria del Real Madrid sí cuenta con noticias positivas. Las mejores son los regresos de los lesionados Martin Odegaard, Luka Jovic y Mariano. Pólvora y piernas frescas para el ataque de Zidane, cuyos jugadores cuentan con muchos minutos en los últimos partidos. Además, regresa también Casemiro tras perderse el duelo ante el Athletic por sanción.

Plaga de bajas

Por su parte, el equipo de José Luis Mendilibar llega tras una buena racha de resultados, por lo que afronta el duelo contra el Real Madrid, no solo con la esperanza de hacer un buen partido, sino con la confianza que dan las buenas dinámicas. Conscientes de que no es el mejor momento para medirse a los blancos, mejor hubiera sido un mes atrás, pero sabedor de sus posibilidades en un territorio en el que los grandes suelen pasar apuros.

Kike García celebra un gol con el Eibar LaLiga

El Eibar es, en estos momentos, decimotercero en la tabla con 15 puntos en 13 partidos disputados. Los de Mendilibar llevan cinco partidos sin conocer la derrota, además de haber avanzado de ronda en la Copa del Rey tras su convincente victoria contra el Racing Rioja con doblete del incombustible, y exmadridista, Pedro León.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el Eibar, ya que registra una importante plaga de lesiones que amenaza su estabilidad defensiva. Especialmente, a sus centrales, donde el técnico del equipo eibarrés tendrá que hacer malabares para poder juntar a una pareja de defensores solventes. Mendilibar tiene siete bajas confirmadas. Cote, Oliveira, Rober Correa y Martínez en defensa, y los delanteros Sergi Enrich y Quique González. Todos ellos estarán fuera por lesión, a los que se añadirá Burgos por sanción. De esta forma, han completado la lista los canteranos Unai Dufur y Unai Arietaleanizbeaskoa.

SD Eibar - Real Madrid

SD Eibar: Dimitrovich; Pozo, Dufur, Bigas, Arbilla; Inui, Diop, Expósito, Bryan Gil; Kike García y Muto

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema y Lucas Vázquez.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andalucía).

Estadio: Municipal de Ipurua.

Hora: 21:00.

