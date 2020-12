El once del Real Madrid ante el Eibar

El Real Madrid viajará a Ipurúa para enfrentarse a un Eibar que necesita ganar. El conjunto vasco parte de la mitad de la tabla y acumula cinco jornadas sin perder. Una racha que enfrentarán a la de un conjunto merengue que tampoco sabe lo que es caer en los últimos encuentros y que saldrá conociendo los resultados de sus rivales directos.

Zidane ha convocado a un total de 22 jugadores para la jornada liguera. Sin embargo, en la lista hay alguna baja que en los últimos días no se preveía y que ha obligado a cambiar el once ideal merengue. Hazard e Isco, sin ir más lejos, no estarán presentes en Ipurúa por problemas físicos. El malagueño recibió un golpe y con Hazard no se quiere arriesgar lo más mínimo ante su última lesión.

Por ello, el técnico francés deberá organizar un once para cerrar uno de los últimos partidos del año de la mejor manera posible. El 4-3-3, eso sí, seguirá intacto en el conjunto madridista.

La portería ante el Eibar estará defendida por Courtois. El belga encadenó tres partidos sin encajar entre Sevilla, Borussia y Atlético. Una racha que cortó el Athletic en la última jornada liguera en un encuentro adelantado. El arquero tiene la total confianza y está siendo determinante en este inicio de temporada.

Once del Real Madrid ante el Eibar

La defensa también podrá sufrir alguna que otra modificación. El lateral derecho es de Dani Carvajal, a gran nivel tras su regreso por lesión. Indiscutible en la trayectoria de Zidane en el Real Madrid y con una aportación fundamental en el cuadro madridista. La pareja de centrales también continuará siendo la habitual con Sergio Ramos y Varane liderando la defensa. El lateral izquierdo podrá tener una novedad con Marcelo. El brasileño está sufriendo las rotaciones con Mendy y tras su último trabajo individudal y físico, el Eibar apunta a ser la cita para su vuelta.

En el centro del campo se prevén cambios. La línea de tres es intocable. Casemiro, que en el duelo ante el Athletic no estuvo presente por sanción, tiene muchas opciones de volver al once inicial tras ese descanso. Kroos apunta a ser su acompañante y Fede Valverde, de la confianza de Zidane, también podría acompañarles en el tridente del centro del campo.

Benzema, líder

La punta de ataque estará liderada, sin lugar a dudas, por Karim Benzema. El atacante francés está en racha y ha acallado todas las críticas que existían hacia él. Sin embargo, sin Hazard ni Vinicius entre los convocados, habrá cambios en los acompañamientos ofensivos. Lucas Vázquez, en un gran estado de forma, apunta a atacar por el lateral derecho. Asensio, de la confianza del francés, tiene vía libre para el extremo izquierdo.

El duelo ante el Eibar será el primero de los tres que quedan para cerrar el año. Zidane no se pone valoración. "No me pongo ninguna nota y nunca me la voy a poner. Estoy muy contento y agradecido de estar aquí y entrenar al Real Madrid, a este gran club. Aprovecho el momento".

