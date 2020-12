Real Madrid Femenino, Barça y Atleti: la pelea en la zona alta de la Liga en una jornada clave

La jornada de la Liga Iberdrola ha dejado un panorama más que igualado en la zona alta de la clasificación. En los últimos años se había hecho habitual ver al Barcelona en clara superioridad con el resto de clubes. Otros como el Atlético de Madrid, la Real Sociedad o el Athletic Club, por ejemplo, peleaban contra las azulgranas para sacarlas algún punto.

Sin embargo, en este inicio de temporada, y con la inclusión del Real Madrid en la competición, la liga nacional está luciendo una igualdad que no hace más que aumentar la competitividad entre las rivales. El conjunto merengue está disputando su primera temporada en la élite y no se esperaba que la adaptación de una plantilla prácticamente nueva pudiera cuajar tan buenos resultados. Semanas después del inicio, las previsiones no se han cumplido y la exigencia para terminar arriba es máxima.

A lo largo de este sábado tanto Real Madrid como Atlético y Barcelona han disputado sus respectivos partidos. Y los resultados han apretado aún más la clasificación. El derbi madrileño se llevó todos los focos y el resultado fue muy favorable a la igualdad de la zona alta.

Las jugadoras del Barça celebran un gol fcbfemeni

Las rojiblancas llegaban con la necesidad de ganar para no descolgarse de los tres primeros puestos de la tabla. Además de venir de perder, las colchoneras solo tenían 21 puntos frente a los 25 y a los 26 del Granadilla, tercero y segundo clasificado hasta la celebración de esta jornada. Y el Atlético de Madrid cumplió. Se adelantó prácticamente al inicio y se llevó tres puntos que ajustan aún más la tabla, además de vencer a un rival directo.

Frente al 0-1 de Valdebebas, el Barcelona dio un paso más hacia el liderato con su goleada al Sevilla. Las azulgrana son primeras con 27 puntos y tres partidos menos que el resto de rivales, por lo que no pinchar hasta que se igualen el número de encuentros les dejaría muy cerca del título. Con un 6-0 se despidieron del Johan Cruyff y firmaron el 9/9 en lo que va de temporada para volver a ascender a lo más alto de la tabla.

La sorpresa del Granadilla

El conjunto tinerfeño es la revelación de la temporada junto al Real Madrid. Una derrota y tres empates en su casillero les dan 27 puntos y un segundo lugar más que meritorio. De hecho, fueron ellas las que acabaron con el dominio del Barcelona y el Atlético en las últimas temporadas. El Granadilla rompía la sequía y alguien diferente a catalanas y madrileñas se hacía con el primer puesto.

Esta última jornada, siguiendo el patrón de igualar la zona alta, no logró la victoria y se conformó con el empate. Sus 27 puntos, los 25 del Real Madrid y los 24 del Atlético cierran las primeras cuatro plazas y aprietan la pelea por la segunda. Será quien consiga ese lugar quien dispute la Champions la próxima temporada. Por si fuera poco, el Levante está a dos puntos del Atlético con un partido menos.

