Megan Rapinoe fue premiada en el mejor once femenino del año por la FIFA. Fueron muchos los que se sorprendieron por el premio que recibió en la gala The Best, incluida ella misma.

"Por supuesto estoy feliz y orgullosa de haber sido reconocido por mis compañeros y de garantizar un lugar en once del año del FIFPro. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar sorprenderme de ser seleccionada, ya que no juego desde marzo", puso en redes.