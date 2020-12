Koke causó el pacto de no agresión entre el Real Madrid y el Atlético: "Te tiramos la caña"

Koke Resurrección ha sido el protagonista de Universo Valdano esta semana. El capitán del Atlético de Madrid hizo repaso a su carrera deportiva junto a Jorge Valdano en el espacio de Movistar+. Habló de sus inicios, la llegada de Simeone al Atleti, la Champions y hasta Valdano le confesó que él quiso ficharle para el Real Madrid y debido a aquello nació el pacto de 'no agresión' entre los dos clubes.

"Yo tuve la célebre idea, siendo cadete o juvenil, recuerdo que estaba en el Madrid y te tiramos los tejos. Una historia tan importante que provocó una reunión con Gil Marín para firmar una especie de tratado de no agresión y el problema eras tú. Vio que nosotros te habíamos tirado la caña de pescar y dijo 'Hasta aquí podíamos llegar, con Koke no'", le contó Valdano a Koke.

El internacional español contó que no fueron fácil para él sus inicios: "Amorrortu apostó por mí y me dijo que tenía que subir al Juvenil, que no podía seguir en el Cadete, para seguir creciendo y para madurar. Veía que podía dar un salto más, en vez de quedarme estancado, aunque fuera más pequeño, que subiera a jugar", explicó.

Y Koke siguió escalando en los equipos de las categorías inferiores del Atleti: "Yo confiaba mucho en mí pero nunca pensaba decir que voy al primer equipo, cuando jugaba en el filial tenía 16 años y jugaba con tipos que tenían hijos ya. Me decía mi padre que a lo mejor no iba a jugar mucho y que estuviera tranquilo. Y empecé a jugar y dije yo tengo que jugar aquí".

"Debuté con 17 años en el Camp Nou. Cuando salí dije: dónde estoy, parece que estoy en la PlayStation". Koke. #UniversoValdano pic.twitter.com/xiGIu245CU — #Vamos de Movistar+ (@vamos) December 17, 2020

Tras debutar con el primer equipo en el Camp Nou con tan solo 17 años y de la mano de Abel Resino, lo siguiente especial que vino para Koke fue la llegada de Simeone: "Llegó Simeone y nos cambió la mentalidad a todos. Los jugadores eran los mismos. Él llegó a mitad de temporada, nos había eliminado el Albacete de Segunda B, un desastre, en Liga tampoco íbamos bien y llegó el míster y nos cambió a todos, sobre todo la forma de entender el fútbol. Nos inculcó todo esto. Todos los días hablar de ganar y ganar, de competir".

Sergio Ramos y Koke se saludan antes de comenzar el partido LALIGA

"Más que del primer discurso recuerdo cuando vino al club y toda la gente que vino a vernos ese día al entrenamiento no nos pitaba, nos aplaudía. Veníamos de ser eliminados, nos querían matar porque el equipo no estaba bien y de repente nos empezaron a aplaudir para darnos ánimos (gracias a Simeone). Luego las charlas que él da, es un gran motivador, me dejó impresionado desde el principio", recordó.

Las Champions perdidas

El Atleti miró de tú a tú a los mejores del mundo, ganó La Liga en 2014, pero en el recuerdo siempre quedarán las dos Champions League que se perdieron contra el Real Madrid: "Al final todo el trabajo de un año entero, tanta felicidad se disuelve en pequeños detalles. Es fútbol, nos tocó perder pero no vamos a dejar de luchar. Ojalá podamos ganarla porque sería increíble para nuestra gente que lo ha soñado y lo ha querido. Hasta el día en que me muera lucharé por ver al Atlético levantar una Champions. El fútbol le debe una Champions al Atlético", reflexionó.

