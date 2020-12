Lewandowski, el delantero total que La Liga rechazó y el Real Madrid pudo fichar hasta tres veces

THE BEST

Robert Lewandowski es el mejor futbolista del mundo de este 2020 que está a punto de acabar. Si acaso había debate, la gala The Best de la FIFA se encargó de zanjarlo y es que el delantero polaco, indudablemente, ha sido el mejor del año. Ni Cristiano Ronaldo ni Leo Messi, los mejores de la década y hoy meros espectadores en la coronación del futbolista del Bayern Múnich.

La temporada de Lewandowski se merecía un premio así. Suyo hubiera sido el Balón de Oro, pero por sorpresa France Football se negó a entregarlo en este 2020 tan convulso. La FIFA se negó a dar un paso atrás y premió al '9' bávaro como se debe. Recoge el testigo de Messi y es el segundo tras Luka Modric (2018) que es capaz de quitarle un premio así a Leo o Cristiano, señal clara de que estamos en una nueva era.

A sus 32 años, a Lewandowski le ha llegado el reconocimiento de su vida. Llevaba varios años siendo uno de los delanteros centro más dominantes del planeta, pero no ha sido hasta la 2019/2020 cuando ha terminado de ganarse el cartel. Solo Ciro Immobile le superó en la Bota de Oro (36 a 34 en goles en liga, aunque Lewandowski con seis partidos menos), aunque el italiano se quedó lejos de los 55 tantos que metió el polaco entre todas las competiciones.

Robert Lewandowski disparando a puerta en la final de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich Reuters

Lo de Lewandowsi, eso sí, está lejos de ser cosa de una temporada. En total suma cinco temporadas consecutivas marcando 40 o más goles, siendo los 55 de este año su tope. Además de haber llegado a su máximo, la diferencia ha estado en la consecución de la Champions League con el Bayern Múnich. La Orejona siempre pesa en este tipo de distinciones y más si marcas 15 goles en 10 partidos.

La historia de Lewandowski en el fútbol profesional arranca en su país natal, Polonia. Comenzó en el filial del MKS Varsovia Warsaw y en 2004 pasó al Delta Warsaw, de cuarta división, y empezó a escalar. Fue en el Znicz Pruszków, al que ascendió a segunda división, donde llamó la atención de los históricos de la liga polaca. Ficharía por el Lech Poznan en 2008, aunque su destino pudo ser bien distinto.

Lewandowski, en el Borussia Dortmund Reuters

'No' de Zaragoza y Sporting

Tras brillar en la segunda polaca, sus agentes buscaron a toda costa llevarle a una de las grandes ligas europeas y lo intentaron insistentemente en España. Que se conozca, le ofrecieron tanto al Zaragoza como al Sporting de Gijón, ambos en Primera División. Su fichaje generaba dudas por venir de una liga menor y el dinero que pedían y los dos desecharon su contratación. El tiempo demostró que cometieron un grave error.

Lo que vino después ya es más conocido por el público europeo. En 2010 llegó al Borussia Dortmund y un año después ya demostraba su letalidad de cara a puerta marcando 30 goles. En la 2012/2013 llegaría a la final de la Champions League, que perdió contra el Bayern, pero en el camino dejó una actuación que pasó a la historia: su póker de goles en semifinales contra el Real Madrid.

Historia con el Madrid

Comenzó entonces su historia de amor con el club blanco que nunca se llegó a consumar. En aquella eliminatoria, el Madrid le echó el ojo y pensó en su fichaje, pero el Dortmund le cerró las puertas. Tras aquel episodio, Lewandowski pudo fichar por el equipo merengue hasta en dos ocasiones más. Las más cerca fue al año siguiente, en 2014.

Lewandowski acababa contrato aquel verano y estaba dispuesto a cambiar de aires. Ficharía a coste cero por el Bayern Múnich, pero con el tiempo se supo que el Madrid llegó a tener preparado el contrato para la firma del polaco. Todo estaba redactado, desde la prima de fichaje (10 millones de euros) hasta lo que iba a cobrar por temporada (8 'kilos') fraccionado en dos pagos como acostumbra el club blanco con sus jugadores.

El documento, encabezado con los nombres José Ángel Sánchez y Manuel Redondo, nunca llegó a contar con la firma de Lewandowski por dos motivos: el club no quiso entrar en guerra con el Bayern, con el que el delantero tenía un acuerdo verbal, y el futbolista dudó de ir a Madrid para competir el puesto con Karim Benzema. Entre 2017 y 2018, Lewandowski sí estuvo decidido a vestir de blanco, pero el Madrid no dio el paso y acabó renovando con el Bayern.

El destino no quiso que Lewandowski y el Real Madrid unieran sus caminos. Al final, a ninguna de las partes le vino mal. El polaco ganó la Champions y ahora el The Best, algo que en el Madrid de Cristiano hubiera sido imposible. El Madrid, con cuatro Champions en cinco años y siendo Benzema el actual referente del equipo.

[Más información - Todos los ganadores de la gala The Best: Klopp siembra la polémica y Lewandowski cumple]