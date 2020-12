Sergio Ramos dedica su discurso en el The Best a las víctimas de la Covid: "Sigamos luchando"

THE BEST

"Una de las claves es mantener siempre la ilusión, la ambición y esa hambre de ganar. A pesar de haber ganado mucho en mi carrera, me sigo manteniendo con esa ambición de seguir queriendo ganar cosas.

"Me gusta soñar, conseguir objetivos nuevos. Es lo que intento, mejorar mi palmarés y mejorar como jugador. Quería dar las gracias y agradecer a todos los amigos de FIFA, FIFPro, a los amigos del once, dedicar todo este premio a las familias que han sufrido el coronavirus. Este premio es para todos vosotros. Felicitar a mis compañeros del once, que para mí es un privilegio. Es el número 11 para mí. Y felicidades también a todas las chicas. Y felicitar a mis compañeros del Real Madrid y de la Selección, este premio individual es gracias a ellos. Muchísimas gracias a los compañeros del fútbol que nos habéis votado. Sigamos luchando en este partido que todavía no hemos ganado, pero entre todos tenemos que combatirlo y seguro que vamos a ganar".

