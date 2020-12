Marcelo se prepara con su nuevo entrenador para convencer a Zidane

Marcelo ha captado el mensaje que le ha enviado Zidane en los últimos partidos. Hasta ahora, el técnico francés había estado rotando en el lateral izquierdo a pesar de que Mendy partía como el teórico titular. Marcelo ha seguido contando con bastantes minutos, pero los resultados con el brasileño en el campo no han sido buenos.

Por ello, en esta racha de partidos decisivos que ha tenido el Real Madrid ante Sevilla, Borussia Monchengladbach y Atlético de Madrid, Zidane ha reducido mucho su núcleo de jugadores de confianza del que Marcelo se ha quedado completamente fuera. El lateral no solo no ha sido titular en ninguno de esos tres partidos, sino que además no ha jugado ni un solo minuto.

De esta forma, muchos pensaban que Zidane tendría cierta condescendencia con la situación de Marcelo, segundo capitán del equipo y jugador histórico del Real Madrid, y que por ello le devolvería a la titularidad frente al Athletic Club, el rival a priori de menor exigencia que se podía esperar en esta racha de encuentros seguidos.

Sin embargo, Zidane volvió a apostar Mendy que jugó de nuevo los 90 minutos del choque contra los bilbaínos. Ante esta situación, Marcelo ha pillado el mensaje que le ha mandado su técnico y ha decidido ponerse manos a la obra para intentar revertir esta situación y recuperar cuanto antes la confianza perdida.

Marcelo sabe que seguramente no vuelva a ser titular habitual en el Real Madrid, ya que será muy difícil que pueda derribar la fortaleza defensiva y física de un Mendy en estado de gracia. Sin embargo, quiere volver a ser parte del equipo y de la rotación, algo que no ha tenido en los últimos cuatro encuentros.

Marcelo cambia el chip

La decisión de Marcelo ha sido ponerse a las órdenes de un nuevo preparador físico personal para realizar trabajo fuera de Valdebebas y poder aumentar así su rendimiento en los entrenamientos y convencer a Zidane de puede seguir teniendo minutos. La opción elegida por Marcelo ha sido una apuesta clara por su futuro, ya que se ha puesto a las órdenes de unos de los preparadores físicos más conocidos entre los futbolistas. Se trata de Adolfo Madrid, y cuyo trabajo más conocido recientemente ha sido ser pieza clave en la construcción del nuevo Marcos Llorente.

El actual futbolista del Atlético de Madrid lleva tiempo trabajando con este entrenador personal y sus resultados están a la vista de todos. Llorente es uno de los jugadores mejores preparados del mundo, un fanático del deporte y del mantenimiento personal y del cuidado de la alimentación y el descanso. A la vista están sus resultados, ya que se ha convertido en pieza clave del equipo del Cholo y hasta ha descubierto su faceta más goleadora fruto de la confianza que le da sentirse en plenitud.

Por ello, Marcelo espera seguir su camino y recuperar parte del terreno perdido en el Real Madrid con el fin de volver a ser importante y poder entrar en la rotación del equipo blanco. Dada la buena relación del técnico con el jugador en los últimos años, si Marcelo regresa a un buen nivel, será parte importante del equipo.

