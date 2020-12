6 de 10

El paso de Víctor Valdés por los banquillos sigue dando de qué hablar. Sergi Moreno es uno de los jugadores afectados por el trato de Valdés y, según ha relatado, el técnico llegó y, sin previo aviso, le comunicó a Moreno y a otros dos jugadores que no iban a continuar en el equipo y que él quería fichar a otros jugadores: "Me he sentido tratado como una mierda", asegura. [Lee la noticia completa]