El Real Madrid busca contra el Sevilla una victoria vital para empezar a salir de su crisis

El Real Madrid afronta el primero de siete días frenéticos y cargados de tensión en los que, apenas habiendo empezado diciembre, se juega ya la temporada. Y algo más: la continuidad de Zinedine Zidane. La primera prueba será en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla y los blancos tienen la obligación de puntuar tras sumar un punto de los últimos nueve posibles.

Es un partido importante, pero será inevitable no tener en la cabeza el partido del miércoles contra el Borussia Mönchengladbach donde ahí sí será a vida o muerte. Los de Zidane, quien tiene la confianza del club para revertir la situación del equipo, se juegan no ser eliminados por primera vez en la historia en la fase de grupos de la Champions, pero antes afronta un partido clave en Liga.

Julen Lopetegui se reencuentra con el Real Madrid y, cosas del destino, Zidane, a quien él reemplazó en el banquillo blanco en 2018, está más cuestionado que nunca. El Sevilla será una prueba difícil para un Madrid que solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos y sigue teniendo alguna que otra baja importante en el equipo, como las de Sergio Ramos, Dani Carvajal o Eden Hazard.

El Madrid se pone serio

El Madrid se tiene que poner serio y, aunque vengan dos partidos vitales contra Borussia y Atlético de Madrid, este el sábado que viene, Zidane no puede escatimar. Tras no jugar ante el Shakhtar, Casemiro debe volver al once para dotar de equilibrio al equipo y escoltar a los Modric, Kroos y Odegaard, que apuntan a titulares, seguramente, alineados en rombo.

Karim Benzema rodeado y bloqueado por varios jugadores del Shakhtar REUTERS

El equipo de Chamartín también necesita de los goles de Karim Benzema, que volverá a ser titular tras reaparecer esta semana. Sin Jovic, ya recuperado del Covid, ni Mariano, que se ha caído de la convocatoria, hay dudas sobre quién será el compañero del francés en ataque, aunque las opciones favoritas son Rodrygo y Marco Asensio.

A la espera de que regrese Ramos, que lo hará en Champions, la defensa blanca (y sobre todo Varane) se debe redimir en este partido del Sánchez Pizjuán.

El Sevilla, con todo

El Sevilla aguarda esta oportunidad para pasar página y cambiar la imagen nefasta que dio en su último choque. En él fracasó su segunda unidad, al revolucionar en exceso su once Julen Lopetegui, dar descanso a muchos titulares y demostrar que priorizaba la Liga y la visita, siempre peligrosa, del Real Madrid, esté en la racha que esté, después de que su equipo ya tuviera asegurado su pase a los octavos de Champions.

Jules Koundé, en el Huesca - Sevilla de La Liga LaLiga

Lopetegui mantiene bajas notables por las lesiones del meta checo Tomas Vaclík y de los laterales izquierdos Sergio Escudero y el argentino Marcos Acuña, un problema persistente en esa última demarcación ocupada por el central holandés Karim Rekik y Aleix Vidal, a pierna cambiada, en la segunda parte de Huesca.

Aún así, el conjunto del barrio de Nervión presentará un once más reconocible con el regreso de jugadores a los que el técnico vasco reservó ante el Chelsea como el central galo Koundé, los medios Jordán, el brasileño Fernando y quizás Óliver Torres, que se disputaría un puesto con el croata Rakitic o Munir, y el neerlandés Luuk de Jong.

El entrenador sevillista recupera al delantero Carlos Fernández y al meta Yassine Bono tras superar ambos el coronavirus, algo fundamental en el caso del marroquí por la lesión de Vaclík que obligó a dar la alternativa al joven Alfonso Pastor ante los londinenses; así como al extremo Suso Fernández, con opciones menos probables de ser titular.

Sevilla - Real Madrid

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Jordán, Fernando, Rakitic u Óliver Torres; Ocampos, De Jong, Munir.

Real Madrid: Courtois; Lucas V., Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Odegaard; Benzema y Rodrygo.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Hora: 16:15 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 12 de La Liga que se disputará en el estadio Sánchez Pizjuán (Sevilla) sin espectadores.