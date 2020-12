Tusquets responde a la polémica de Koeman y el 'caso Messi': "Dije una verdad como un templo"

Messi

"No dije que hubiera vendido a Messi, dije que económicamente su marcha habría sido buena para la entidad, estaríamos mejor porque hablamos de la ficha más alta del mundo. Es una verdad como un templo. Pero no soy nadie, la decisión es suya y la Gestora no puede tomar estas decisiones", ha asegurado en Tot Costa.

Koeman

"Si es necesario le contaré a Koeman que le han trasladado mal mi respuesta. Yo solo me limité a sumar y restar. Lo que Messi le genera al club compensa el gasto, pero el Barça no tiene dependencia de una sola persona".

Elecciones

"No me lo paso bien: el cargo tiene mucha presión mediática. No sé cómo hay tantos precandidatos a presidente"

Economía

"El futuro del club está garantizado. Cuando se abra el estadio entrarán mucho dinero"

Polémicas

"A partir de ahora hablaré menos con la prensa"

