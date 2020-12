Víctor Valdés, cuestionado como entrenador: "Me he sentido tratado como una mierda"

Víctor Valdés abandonó los terrenos de juego por culpa de una lesión y regresó a ellos en forma de entrenador. Tras un breve paso por el FC Barcelona y su cantera, el exguardameta azulgrana buscó otro lugar donde desarrollarse profesionalmente. Y encontró el Horta, donde su mano y forma de trabajo no está gustando. Por el momento, sin resultados que celebrar, se habla más de sus polémicas.

Sergi Moreno es uno de los jugadores afectados por el trato de Valdés. Según ha relatado, el técnico llegó y, sin previo aviso, le comunicó a Moreno y a otros dos jugadores que no iban a continuar en el equipo y que él quería fichar a otros jugadores. El delantero lo explica esa experiencia y las sensaciones junto a Valdés en una entrevista para btv sports.

El atacante relata que con Valdés "no sabía nunca a qué jugaba" porque "un día era un peón, otro un alfil y otra más" se "iba a la grada". El exportero del FC Barcelona y actual entrenador del Horta, según cuenta Moreno, cree que "está jugando al FIFA", como si los jugadores fueran "cromos". "Somos jugadores de fútbol, pero ante todo personas", ha denunciado. "Me he sentido tratado como una mierda".

Su despido, por llamarlo de alguna manera, tampoco se produjo con las formas correctas. "Estábamos haciendo preparación física en el gimnasio y al terminar la sesión vino Víctor y nos dijo a mí, a Adri y a Coro que no contaba más con nosotros". El técnico les dijo que "futbolísticamente no era lo que esperaban" y que tenían que recoger sus pertenencias porque ya no podían entrenar "porque quería firmar a otros jugadores".

Todo "sin previo aviso", sin advertir a los jugadores de la situación. "No es culpa del club. Las formas las ha perdido Valdés, no el club", subraya Sergi Moreno, que ahora se encuentra sin equipo y en busca de un nuevo empleo en el mundo del fútbol. "Vivo de esto", afirma tajante en la entrevista, y ahora no tiene ningún ingreso. "¿Cómo pago todo lo que tengo que pagar?".

Más polémicas

El Horta de Víctor Valdés, que participa en la Tercera División, se encuentra en el séptimo puesto y en puestos de descenso. Solo ha ganado dos partidos de los siete disputados y acumula ocho puntos gracias a otros dos empates. Esta polémica, sin embargo, no es la única. En su debut fue expulsado y poco después un jugador le dio las gracias en redes tras ser despedido.

"Víctor decidió renovarme. Venía mucha gente, pero veías que era un proyecto importante y decidimos renovar", contó David López. "El día 11, un viernes, decidió no contar conmigo, a dos semanas y media de cerrar el mercado. No me dio motivo, me dijo que no encajaba en el estilo de juego de su plantilla y que buscara una salida".

