Víctor Valdés: "No se puede poner en duda la actitud de Messi"

El culebrón Leo Messi - Barcelona sigue dando que hablar entre el entorno culé. El último en reaccionar es una de las personas que conoce bien al argentino ya que ha compartido vestuario con él durante la mejor época de la historia del club. Víctor Valdés se ha referido a lo sucedido durante estos últimos días con la posible salida del astro de Rosario en el programa de RAC1, Tu Diràs.

"He sufrido porque no se puede poner en duda ni la actitud del Leo ni lo que representa el Barça. Estoy dolido por los comentarios pero me alegro de que se quede y que pueda dar muchas alegrías al Barça, que las necesita", explica el que fuera portero del conjunto azulgrana. Valdés ha salido en defensa de Messi después de que la entrevista que hizo en Goal haya creado dudas sobre su compromiso.

Valdés salió esta última temporada de la entidad azulgrana después de convertirse en el entrenador del juvenil. También habló sobre esta situación. "El Barça es un club con filosofía muy férrea y yo soy un entrenador mucho más dinámico, me adapto al talento de los jugadores y libero. Me encontré las puertas cerradas y poca flexibilidad para tomar decisiones", expuso el que fuera guardameta. No parece que su relación con la actual directiva fuera buena también.

El argentino ya se está entrenando con el grupo desde este miércoles. El jugador ha sido el primero en llegar esta semana, quizás en un signo de buena predisposición tras todo el lío ocasionado con su salida, y quiere mostrar al club su buena voluntad de cara este curso y al nuevo proyecto de Koeman, que ha pasado en unas horas de quedar desvalido a volver a tener a su estrella para liderarlo. Sin embargo, habrá que ver en qué condiciones.

Los intereses por Messi

Leonardo, director deportivo del PSG, ha roto el silencio de la entidad parisina en unas declaraciones para Canal + Francia. "Cuando nos enteramos de que quería irse del Barcelona, lo pensamos". En la cúpula del PSG se preguntaron "si podría ser un posible fichaje" porque se trata de jugadores "completamente fuera de lo común". Armar un tridente con el argentino, Neymar y Mbappé sería algo "extraordinario", pero finalmente no se abordó la operación.

Mourinho, por su parte, aseguró que los clubes que intentaron su fichaje sabían que solo era posible abordar la operación incumpliendo el Fair Play Financiero. "Nosotros, en el Tottenham, respetamos el FPF. Por eso, creo que Messi sólo podría ir a un equipo que no lo respete. Así que no será el Tottenham, seguro", ha asegurado. Unas palabras que suenan a indirecta para el Manchester City, equipo de la Premier que se situó como gran favorito para la incorporación del culé.

