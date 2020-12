Griezmann y Piqué causan furor con sus looks en el Camp Nou

Los looks de los futbolistas son de lo más comentados en las redes sociales. Pocos detalles pasan desapercibidos a las lupas de los aficionados y si hace unos años fue Sergio Ramos el que acostumbraba a sorprender con sus arriesgados outfits, siendo 'víctima' de divertidos memes, en esta ocasión lo han sido Antoine Griezmann y Gerard Piqué.

El delantero francés fue la imagen de la previa del partido después de saltar a calentar con dos trenzas de raíz. En las redes no dejaron de saltar los comentarios, en especial de ellas, al afirmar que ya quisieran poder hacerse unas trenzas tan perfectas como las del ex del Atlético de Madrid.

Incluso fue divertido el calentamiento por una fotografía en la que está Griezmann en pleno calentamiento y se pilla a Leo Messi mirándole... ¿el peinado? Lo cierto es que las trenzas no han traído buena suerte al delantero francés, que se fue sustituido ya en la segunda mitad sin haber podido ver puerta.

Griezmann y sus trenzas junto a Messi Reuters

Y del peinado de Griezmann al outfit de Piqué. El central del Barcelona está lesionado y tuvo que ver el partido ante la Real Sociedad, encuentro adelantado de la jornada 19 de La Liga, desde las gradas del Camp Nou. Al estadio azulgrana llegó vistiendo unos particulares pantalones.

Gerard Piqué, en la grada del Camp Nou con unos llamativos pantalones

¿Llamativos? ¿Extravagantes? ¿Horteras? ¿O simplemente indescriptibles? Para gustos los colores debió pensar el central español, quien lució unos pantalones estampados en varios colores, que combinó con unas zapatillas y unos calcetines altos de Nike que iban por encima del pantalón. Jersey y chaqueta negras, gorra y, por supuesto, mascarilla del Barça.

El sueño de Piqué

Look aparte, Piqué ha sido noticia aun estando lesionado por sus declaraciones sobre su futuro: "En las elecciones que vienen ahora seguro que no porque no puedo. Aún soy jugador y cuando eres jugador no puedes presentarte, pero nunca se sabe en un futuro. Yo soy muy, muy, muy culé como ya sabéis".

"Me gustaría poder ayudar de la mejor forma que sé al club de mis amores, y eso pasa por estar muy bien preparado para hacer la función de presidente si algún día veo que puedo de verdad aportar al club. Si no, no me presentaría. Es algo que decidiré en el futuro, es una ilusión que siempre he tenido, pero que no sé si se podrá llevar a cabo en el futuro", añadió en relación con poder ser algún día el presidente culé.

