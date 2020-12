Sergio Ramos, el verdadero The Best: 11 años en la élite y liderando al mejor Real Madrid

Sergio Ramos y el Real Madrid. El Real Madrid y Sergio Ramos. Dos partes indisolubles y cuya historia individual de los últimos años no se entiende sin la otra. El capitán merengue sigue asentándose a nivel mundial y, tras hacerse con el puesto de mejor defensa de la historia en la entidad capitalina, el de Camas quiere hacerlo también a nivel internacional. Eso si no lo ha hecho ya.

El español fue el único representante del fútbol patrio que habló durante la gala de la FIFA en la que entregó los premios The Best. Ramos ejerció de portavoz de los jugadores elegidos para el mejor once del año. Una alineación en la que el central, junto a Thiago Alcántara, fue también el único jugador español presente.

El capitán merengue, en la figura de veterano y capitán, agradeció el apoyo a todos los compañeros que habían votado. Alabado por la presentadora, Sergio Ramos explicó el porqué de su gran nivel de forma pese a los 34 años que luce. Y, además, mostró esa faceta más institucional para firmar uno de los mejores discursos de la noche. El sevillano se acordó de las víctimas de la Covid-19 y puso en valor los premios otorgados al fútbol femenino durante la gala FIFA.

"Sigamos luchando en este partido que todavía no hemos ganado. Entre todos tenemos que combatirlo y seguro que vamos a ganar", recordó sobre la pandemia del coronavirus. "Una de las claves es mantener siempre la ilusión, la ambición y esa hambre de ganar", detalló acerca de su gran estado de forma física pese a la amplia experiencia en la élite.

Sergio Ramos fue protagonista y logró alargar a una década su liderazgo continental. Son diez los años en los que el jugador del Real Madrid ha aparecido de forma consecutiva en el mejor once de la FIFA. Un central de garantías, confirmado por la institución deportiva y que refleja su relevancia en la historia del fútbol. Además, hay que recordar que anteriormente logró otra aparición aunque no seguida. 11 temporadas entre los mejores del planeta.

Clave e histórico

Sergio Ramos sabe lo que es el Real Madrid. Ha pasado épocas exitosas, crisis complicadas de soportar y, en los últimos años, se ha erigido alma del equipo merengue. Nadie ve el equipo de Zidane sin el camero y, cuando ha tenido que ser baja obligada por razones físicas, el conjunto merengue lo ha acabado notando.

El central acumula más de 600 partidos con la elástica blanca. Y este inicio de temporada explica por qué ha sido capaz de alcanzar tal cifra. En lo que va de campaña ha jugado 13 de los 19 partidos que ha disputado el Real Madrid. Y en los seis casos que le han impedido firmar un pleno están las lesiones de por medio. Primero la rodilla y luego la rotura de fibras con España. Con él en el césped, el Madrid ha cosechado dos derrotas. Sin él, en solo seis partidos, tres pinchazos y un empate.

Su leyenda, como se puede comprobar, sigue creciendo. Del cabezazo en la final de Champions ante el Atlético de Madrid a acabar la pasada temporada con 13 goles. De la irregularidad a principios de la última década a comandar las cuatro Champions en cinco temporadas. O, sin ir más lejos, el doblete del año pasado con un final de Liga perfecto y una gran Supercopa ante el cuadro rojiblanco.

Como ya indicó en su día Florentino Pérez, una vez se había cosechado el título liguero, Sergio Ramos es parte del Real Madrid: "Sergio estará aquí toda la vida [...]. Él ha sido algo más que un capitán. Ha llevado al equipo con un liderazgo enorme, era una piña y él ha ocupado un lugar muy importante en este trabajo".

[Más información - Sergio Ramos y Roberto Carlos, sorprendentes ausencias en el Balón de Oro Dream Team]