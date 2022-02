Marta Cardona, en línea ascendente: "Voy poco a poco, espero encontrar pronto mi mejor versión"

Marta Cardona forma parte de las elegidas por Jorge Vilda que entraron en la convocatoria de España para la Arnold Clark Cup. La jugadora del Real Madrid Femenino ha lamentado, antes del comienzo del torneo, la baja de Claudia Zornoza tras dar positivo en Covid-19.

"Estaba aquí por méritos propios, por el trabajo de todos estos años y sobre todo por lo que está haciendo esta temporada. Está dando un nivel altísimo", ha asegurado Cardona sobre su compañera en el equipo blanco. Pero también ha hablado de sí misma, de cómo se encuentra después de estar tres meses alejada de los terrenos de juego por una lesión en la rodilla.

Cardona ha destacado que se siente bien y que cree que está envuelta en una "línea ascendente". De hecho, ha apuntado que espera "encontrar" su "mejor versión" muy pronto. Por otro lado, ha pasado a analizar la Arnold Clark Cup, torneo en el que la Selección se enfrenta a Inglaterra, Alemania y Canadá.

️ @Mcardona10: "Claudia Zornoza estaba aquí por méritos propios. Se ha ido fastidiada, pero seguro que va a tener otra oportunidad".#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/aQv3ZuQ9LH — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) February 15, 2022

Baja de Claudia Zornoza

"Estaba aquí por méritos propios, por el trabajo de todos estos años y sobre todo por lo que está haciendo esta temporada. Está dando un nivel altísimo. Se ha ido fastidiada, es lógico. Para nadie es plato de buen gusto tener que dejar la Selección. Seguro que le sirve para coger fuerzas y querer volver".

¿Cómo se encuentra?

"Voy poco a poco con continuidad y en línea ascendente. Espero encontrar mi mejor versión en los próximos días. Han sido meses de vaivenes y no me quiero meter mucha presión. La llamada fue sorprendente para mí porque no estaba al cien por cien, he recaído varias veces y que el seleccionador me llame y me muestre su confianza es un impulso a nivel psicológico para seguir apretando y tener ilusión por todo lo que viene".

️ @Mcardona10: "Voy poco a poco, con continuidad y en línea ascendente. Han sido meses muy duros".



️ "La llamada sí que fue sorprendente. Que el seleccionador te dé confianza es un impulso".#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/lRUMjWyVHL — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) February 15, 2022

Objetivos de España en el torneo

"Nos centramos en dar nuestra mejor versión. Este torneo lo afrontamos con mucha ilusión y ganas, como preparación para la Eurocopa. Queremos contrarrestar lo que puedan ofrecer nuestras rivales, pero sobre todo centrándonos en nosotras".

La Arnold Clark Cup

"Nos enfrentamos a selecciones de buen nivel. El año pasado hicimos un año completo muy bueno. Toda esa ilusión y trabajo se están viendo en cada entrenamiento. Queremos competir contra las grandes selecciones y dar nuestra mejor versión".

[Más información - El Real Madrid Femenino sigue con su plan renove: Kenti Robles, 2024]

Sigue los temas que te interesan