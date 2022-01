Fabien Causeur habla sobre su estado de salud: "Después de pasar la covid me han aconsejado calma"

Fabien Causeur ha querido salir al paso de las especulaciones que se habían producido en torno a su estado de salud. El escolta del Real Madrid había sido baja en los últimos dos encuentros del equipo de Pablo Laso y lo volverá a ser también en El Clásico de este domingo frente al Barcelona.

El jugador galo no estuvo disponible para los choques contra Casademont Zaragoza ni contra Alba Berlín, ambos saldados con victorias. Sin embargo, no se había dado información alguna de manera certera sobre lo que estaba suciendo con Fabien. No había una lesión aparente, pero tampoco se debía a una decisión técnica de Pablo Laso.

Por eso, los rumores en torno a lo sucedido habían ido y venido en las últimas horas hasta que el jugador ha decidido aclarar lo que está sucediendo. En primer lugar, Causeur ha aclarado que se encuentra bien. Su estado no es perfecto, pero está apto físicamente y tampoco padece ninguna enfermedad.

Norris Cole trata de impedir una entrada a canasta de Causeur. ACBPHOTO/P. CASTILLO

No obstante, no se encuentra al 100% y por eso tanto el jugador como el Real Madrid han decidido que lo mejor es parar para poder recuperarse. Todo se debe a los efectos que la Covid-19 habría dejado en el escolta francés. Fabien fue uno de los positivos registrados en la plantilla a mediados del mes de diciembre.

Aunque ya pasó la enfermedad y volvió a jugar con el equipo blanco teniendo actuaciones notables, ha afirmado que lo hizo sin estar plenamente recuperado. No obstante, las muchas bajas que tenían los de Laso le obligaban a hacer un esfuerzo que le ha pasado factura.

Las explicaciones de Causeur

Causeur se ha puesto bajo supervisión de los servicios médicos para someterse a un completo estudio para intentar dar con eso que ahora mismo le tiene algo afectado y que le impide rendir a su máximo nivel. Por eso se ve obligado a parar tal y como le han recomendado los galenos. Un parón en un momento complicado, pero que espera le sirva para llegar a la Copa del Rey en plenitud.

Para aclarar mi situación, lo primero, estoy bien. Me hice unas pruebas después de pasar el covid y me aconsejó el especialista ir con calma unos días para estar perfecto. Tengo la suerte de tener un equipo medico que me cuida y en unos días, estaré compitiendo con el equipo. — FabienCauseur.eth (@FCauseur1) January 22, 2022

"Para aclarar mi situación, lo primero, estoy bien. Me hice unas pruebas después de pasar la Covid y me aconsejó el especialista ir con calma unos días para estar perfecto. Tengo la suerte de tener un equipo médico que me cuida y en unos días estaré compitiendo con el equipo". Con este mensaje ha querido calmar a la afición y también arrojar luz en el asunto de su ausencia.

Causeur dio positivo el pasado 19 de diciembre y ahora está acarreando unas pequeñas secuelas tras haber superado ya la enfermedad. Son momentos importantes para un jugador que, tras la baja de Jaycee Carroll, ha ganado galones e importancia en la anotación, sobre todo en el juego exterior. Es una de las mayores armas ofensivas de los de Laso y además tiene la necesidad de seguir ganando importancia, ya que a final de temporada termina contrato y pretende asegurarse su continuidad en el mejor equipo de Europa.

