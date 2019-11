Las notas de octubre en el Real Madrid: quién progresa adecuadamente y quién necesita mejorar

El Real Madrid ha superado el primer trimestre de la competición con algunos sobresaltos pero bien situado en todas las competiciones. A estas alturas de la temporada pasada el equipo había perdido comba en LaLiga, aunque en Champions League iba a la par que este año. Finalizado el mes de octubre, el balance que deja el equipo de Zinedine Zidane es positivo.

Aunque el mes se planteaba muy asequible teniendo en cuenta el nivel de los equipos a los que se enfrentaba tras la suspensión de El Clásico (Brujas, Granada, Galatasaray, Mallorca y Leganés), los blancos han ganado tres partidos, han empatado uno y han caído en otro. Pero lejos de los puntos, la plantilla también ha pasado por un examen y estas son las notas.

Progresan adecuadamente

Si el mes de octubre ha dejado un nombre en una posición avanzada es el de Rodrygo Goes. El brasileño, que llegaba a priori para estar a caballo del primer equipo y del filial, se ha hecho un hueco en el equipo tipo de Zidane. El brasileño suma dos goles en dos titularidades y ha adelantado sin intermitente a todos sus rivales para ocupar el puesto de extremo derecho.

Fede Valverde, contra el Leganés Reuters

Fede Valverde también es uno de los grandes beneficiados en este mes. Ha sacado a Luka Modric del equipo para las grandes citas y, con su presencia en el campo, ha mejorado a Casemiro y Toni Kroos. Estos dos también han completando un gran mes, sobre todo el alemán que está viendo portería con facilidad. Karim Benzema ha seguido al ritmo goleador que ha acostumbrado a la grada del Santiago Bernabéu. Es el líder ofensivo del equipo y no le pesa esa responsabilidad.

Los suficientes

La mejora de Thibaut Courtois llegó tras el parón de selecciones, por eso no le llega para tener una nota más alta. El belga ha recuperado su mejor forma y ha sumado dos puertas a cero y varias intervenciones de mérito para recuperar su confianza. Los laterales titulares, Dani Carvajal y Marcelo, siguen sin sumar todo lo que deberían, pero han tenido apariciones intermitentes para mantener al equipo que les dan el aprobado raspado. Lo mismo sucede con un Ferland Mendy que está adaptándose aún.

Luka Modric ha sido el gran perjudicado de la aparición de Valverde, aunque una lesión en el parón de selecciones le ha privado de más oportunidades. Tiene noviembre para redimirse. Y la grada de Concha Espina le sigue pidiendo más a Eden Hazard. El belga se está encontrando consigo mismo partido tras partido, pero aún no es todo lo determinante que es como su fichaje lo presuponía.

Lucas Vázquez y Brahim Díaz no han contado con las suficientes oportunidades por culpa de las lesiones en este mes como para aprobar con nota o suspender. Lo mismo sucede con Nacho Fernández y Marco Asensio, lesionados de larga duración. En el caso de Alphonse Areola, el portero inició el mes siendo trascendente por la mala forma de Courtois y demostró que está para cuando Zidane le necesite. Mientras que la figura de Eder Militao tiene que dar más de sí para poder discutir la titularidad con Sergio Ramos y Raphael Varane.

Eden Hazard celebra su gol ante el Granada Reuters

Necesitan mejorar

Precisamente la pareja de centrales del Real Madrid es una de las líneas que están discutidas. Obviando el encuentro frente al Leganés, no han demostrado solidez alguna y siguen lejos de su mejor nivel. Con Courtois erigiéndose como gran muro, los blancos necesitan que aparezcan tanto el capitán como el campeón del mundo. El que no encuentra competencia en el lateral derecho es Carvajal. Álvaro Odriozola, señalado tras la derrota de Mallorca, no está demostrando tener nivel para el Real Madrid.

Y es en la parte del ataque donde peores notas hay. Vinicius Jr. ha visto como el resto de los extremos le superaban, aunque en la única derrota del mes tiró del equipo. Aún así sigue sin superar sus problemas con el gol, un lastre si quiere hacer carrera en el Santiago Bernabéu. En el caso de Luka Jovic se comienzan a ver brotes verdes, pero la comparación con el delantero titular no le pone las cosas fáciles. Seguro que ver puerta ante el Leganés será un punto de inflexión para el serbio.

Caso a parte es el de Gareth Bale. El galés había comenzado el curso a un gran nivel, hasta el punto de decirse que era el fichaje del verano del Real Madrid. Pero el mes de octubre ha sido el inicio de su descenso a los infiernos. Su misteriosa lesión en el parón de selecciones y su último viaje a Londres que ha abierto todo tipo de sospechas han terminado por apartarle de la plantilla.

Noviembre albergará citas de más nivel, aunque muchas de ellas serán como local. El Real Madrid es una evaluación continua por lo que todos los suspendidos tendrán otra oportunidad para mejorar su nivel. Pero la entidad blanca obliga a estar a la altura del notable todo el año para ganarte a la afición y, sobre todo, llevar a la plantilla hacia el éxito.

