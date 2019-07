El Real Madrid logró imponerse ante el Fenerbahce, en una victoria muy trabajada en la que los turcos consiguieron marcar hasta tres goles. Los mismos que marcó solo Karim Benzema, además de los firmados por Nacho y Mariano. Precisamente ha sido el delantero francés el que pasó por zona mixta para enfrentarse a los medios de comunicación allí presentes.

Karim Benzema: "Es pretemporada, la fecha importante es la del inicio de La Liga"

El '9' blanco pidió tranquilidad después de las críticas que ha cosechado el equipo en las últimas semanas: "Claro que es muy importante ganar el partido, pero voy a decir una cosa: pretemporada. La pretemporada es para tener un alto nivel cuando comience La Liga. La fecha importante es la del inicio de La Liga. Trabajamos mucho en el entrenamiento. Hoy han salido las cosas buenas, otros no. Pero vamos a trabajar mucho hasta el inicio de Liga".

Benzema quiso dejar claro que no hablaba de los seguidores: "No estoy hablando de la afición. Estoy hablando de nosotros. Que tenemos que trabajar. Tenemos tiempo. Ahora ganamos el partido y todos estamos más felices". Aunque entiende que haya dudas en especial después de lo sucedido en el derbi: "Normal. Después de un partido como contra el Atlético de Madrid. No puedes perder por siete goles. Pero te lo tienes que quitar de la cabeza y ya".

Benzema celebra su tercer gol al Fenerbahce REUTERS

También fue preguntado el delantero por el mercado de fichajes y sobre un compatriota suyo, Paul Pogba: "Yo no te puedo hablar de jugadores, eso es el míster. Yo sé que los que estamos aquí somos todos muy buenos. Estamos para coger un ritmo muy bueno, eso es lo más importante". Confianza en sus compañeros y también en lo que viene: "Estamos aquí para coger un buen nivel, para estar listos para La Liga".

Más trabajo

Se encuentra bien, pero aún debe mejorar el tono físico tras el verano: "Yo me siento muy bien, como el resto de mis compañeros. Pero necesito más minutos para mejorar el nivel". "Bueno, empezamos de cero. Estamos en trabajo ahora. Tenemos muchos amistosos y poco a poco tendremos más nivel", añadió un Karim Benzema que pidió el apoyo del madridismo: "Sí, claro. Necesitamos la afición. Nosotros lo daremos todo para ganar, para ellos. Lo de la temporada pasada ya pasó y no tiene que volver a pasar".

