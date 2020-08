Marta Corredera, la gladiadora del Real Madrid Femenino: un comodín sin pelos en la lengua

Marta Corredera (Tarrasa, 29 años) es uno de los fichajes confirmados por el Real Madrid Femenino para la temporada 2020/2021. Así, la futbolista catalana pasa a formar parte del primer equipo femenino en la historia del club blanco. Una incorporación aplaudida por todos los amantes de este deporte, ya que la jugadora atesora tres grandes características: carácter, versatilidad y experiencia.

La trayectoria de la jugadora es su mejor aval. Comenzó su trayectoria futbolística en el Sabadell, para luego pasar por las filas del Espanyol y del Barcelona, en el conjunto blaugrana estuvo de 2010 a 2015. Después dejó España para jugar en el Arsenal Ladies y tras su aventura en el fútbol inglés regresó a nuestro país para aterrizar en el Atlético de Madrid y, posteriormente, fichar por el Levante.

A sus 29 años recién cumplidos, Corredera puede presumir de haber conquistado un total de trece títulos a nivel de clubes. Cinco Copas de la Reina -dos con el Espanyol y tres con el Barça-, seis Ligas -cuatro con el Barcelona y dos con el Atlético-, además de una Continental Cup y una FA Cup con el Arsenal. A ello se suma su participación con la selección española, con la que ha conquistado una Copa de Algarve y una Copa de Chipre.

Marta Corredera

Desde que se inició en el fútbol, la catalana ha sabido reinventarse para ser una pieza clave en los equipos que ha militado, así como también en el combinado nacional. Comenzó jugando como extremo derecho, pero ha ido modificando su rol sobre el terreno de juego dependiendo el entrenador de turno. Si le necesitaban como lateral diestra, ahí estaba ella, así como si tenía que pasarse al flanco izquierdo o incluso trabajando en la medular por el bien del equipo. Siempre por el bien del equipo.

Marta Corredera rema a favor de obra y ahora está enfocada en su apuesta por el Real Madrid Femenino: "Sobre todo es una responsabilidad. Tenemos muchos focos encima y vamos a ser el ejemplo de muchas niñas y muchas mujeres que han querido estar aquí y querrán estarlo en el futuro. Para nosotros tiene que ser un orgullo y ser capaces de marcar la historia en este club y allanarlo para todas las que vengan después".

Golazo de Kosovare Asllani a pase de Marta Corredera en el Real Madrid Femenino

La defensa quiere aportar su experiencia, pero también su carácter. No le tiembla el pulso a la hora de dar su opinión y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones, como cuando dio su opinión, ya como jugadora blanca, sobre la disimilitud entre el fútbol femenino español y el inglés, asegurando que "nos llevan años de diferencia".

"Estuve en Inglaterra hace cuatro-cinco años y me pareció una liga súper física. Es verdad que había muchos menos equipos y eso hace que el nivel sea mucho más alto porque garantizas que estén las mejores jugadoras. Pero aquí en España somos mucho más técnicas y que la evolución que estamos teniendo aquí es mucho mayor que ahí. Es verdad que nos llevan años de diferencia, ellas dieron un salto de calidad al quedar terceras, pero nosotras estamos en una buena línea y cada vez más cerca de ellas", dijo en declaraciones para el club.

En defensa de la justicia

Si por algo se ha caracterizado Marta Corredera a lo largo de su carrera es por luchar por las causas en las que cree. Desde pequeña tuvo claro que su pasión era el fútbol. Estudiante en un colegio de monjas, en muchas ocasiones tuvo que enfrentarse a los estereotipos y es que un pasado no muy lejano aquella niña que jugaba al fútbol se la llamaba "marimacho". Pero no la pudieron parar.

"El fútbol es para todos", esta es la máxima de la jugadora del conjunto merengue. Por ello no ha dudado en salir a responder cuando se ha visto atacada alguna compañera de profesión por su orientación sexual o también cuando se han metido con el fútbol femenino.

Marta Corredera, durante un entrenamiento del Real Madrid Femenino

Ahora comparte vestuario con Teresa Abelleira. La ahora jugadora del Real Madrid Femenino llegó este verano procedente del Deportivo y es la novia de la también futbolista Patri Curbelo, por esta relación ambas recibieron insultos injustificables y fue Marta Corredera una de las que salió en su defensa.

"No soy homosexual. Pero si lo fuera, ¿qué pasaría? Somos personas. Y el amor es amor en cualquier corazón. ¡Le pese a quien le pese! Todo mi apoyo y admiración, compañera", dijo entonces la defensa. Un mensaje que agradeció Abelleira: "Un placer contar con un apoyo como el tuyo, muchas gracias".

También contestó en su día al periodista José María García cuando este infravaloró al fútbol femenino. "Solo es más plomizo que una etapa de ciclismo en la tele un partido de fútbol femenino. El fútbol femenino es una mentira", dijo en el Grupo Risa de la Cadena COPE. A lo que Corredera le avisó: "Señor, usted habla de mentiras. Ahora yo le voy a decir una verdad: hemos venido para quedarnos. Al que no le guste, que mire para otro lado, pero que no moleste. Somos personas, ante todo. Respetamos y queremos que se nos respete. Fin".

Rapinoe, su fan

La defensa es un 'fichajazo'. Ningún amante del fútbol femenino en nuestro país puede olvidar el marcaje que firmó ante Megan Rapinoe. Marta Corredera consiguió 'secar' a la actual Balón de Oro durante un partido entre la selección de España y la de Estados Unidos.

Fue en el pasado Mundial de Francia cuando Corredera y Rapinoe se vieron las caras. La propia 'Pinoe' aseguró que les había costado muchísimo eliminar a España. Tras finalizar aquel duelo, la reconocida como mejor futbolista de 2019 no dudó en elegir a la ahora madridista para intercambiar sus camisetas. "Estuvimos todo el partido hablando y al acabar me pidió la camiseta. No me lo esperaba. Me felicitó por mi partido", reveló una Marta Corredera que llega pisando fuerte a la casa blanca.

[Más información - Así será el Real Madrid Femenino: estrellas, producto nacional y un gran fichaje]