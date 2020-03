CapSocksChallenge: así es el reto viral de la plantilla del Madrid en el parón por el Covid-19

Las competiciones deportivas siguen paradas debido al estado de alarma decretado ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Eso no implica que los deportistas hayan cesado su actividad física sino que siguen entrenando en sus casas para no perder la forma de cara a la reanudación de las competiciones que, de momento, no tienen fecha de vuelta.

Tanto es así que muchos son los deportistas de élite que están compartiendo sus entrenamientos a través de las redes sociales, llevándose la palma el Leganés, que fue tendencia al ser el primer equipo de fútbol profesional que llevaba a cabo un entrenamiento online de modo que lo pudieran seguir también sus aficionados.

Son muchas las horas que tienen que pasar en casa -como el resto de la población- por eso, además de dedicarse a mantener el tono, los deportistas se están sumando a la ola de retos virales que inundan las redes estos días. El jugador de baloncesto del Real Madrid, Rudy Fernández, ha creado un nuevo reto llamado #CapSocksChallenge que consiste en colocar una gorra a modo de canasta y encestar tres calcetines.

Rudy retó a varios jugadores de la plantilla blanca de fútbol. Ramos, Lucas Vázquez y Areola fueron los que aceptaron el reto y, por lo que se puede apreciar en el vídeo que subió el Real Madrid de baloncesto a su cuenta oficial de Twitter, no se les da nada mal.

Brahim Díaz se une a los retos virales

El delantero hispano-marroquí del Real Madrid colgó en sus redes sociales un vídeo en el que realizaba otro reto viral. En este caso se trataba del #10toqueschallenge que consiste en, como su nombre indica, en dar diez toques seguidos. Lo viral del desafío es que no se hace con un balón de fútbol sino con un rollo de papel higiénico.

[Más información: Brahim se une al nuevo reto viral de Instagram: #10toqueschallenge con papel higiénico]